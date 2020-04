von SK

In Gruppen aufgestellt fanden Kindergartenkinder kleine Osterkörbe an verschiedenen Orten in der Stadt aufgestellt. Nur, weil die Corona-Verordnungen einen normalen Osterhasen-Besuch nicht möglich machten, sollte darauf nicht verzichtet werden.

Tim und seine Mutter holen das Ostergeschenk im Kindergarten ab. | Bild: Städtischer Kindergarten Bräunlingen

Von Straub Verpackungen bekamen die Bräunlinger Kindergärten die Osterkörbe, die noch bemalt werden mussten. Beim Abholen ist die Freude groß. Da wird dann auch mal ans Fenster geklopft, hinter dem eine Erzieherin sitzt: „Schau mal, was mir der Osterhase gebracht hat.“

In Gruppen aufgestellt warten die Körbe darauf, abgeholt zu werden. | Bild: Städtischer Kindergarten Bräunlingen

Mit ausreichendem Abstand hat es der Osterhase also ganz konform mit der Verordnung doch zu den Kindern geschafft.