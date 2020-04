Die Kinder der Kita Buchberg-Arche in Blumberg erhielten kürzlich einen Brief von den Erzieherinnen mit Geschichten, Bastelanleitungen, Ausmalbildern, Backrezepten, Spielen und Lieder rund um das Osterfest. Mit dabei war das Material. So konnte beispielsweise ein Hasenflitzer gebastelt werden. Da sie nicht gemeinsam Osternester basteln konnte, haben die Erzieherinnen aus einem Blumentopf ein Hasennest gebastelt.

Gefüllt wurde das Nest mit Blumensamen, einem bunten Osterei und Schokoladen Hasen und Eiern. Dazu gab es noch ein Brief vom Osterhasen, der es bedauert, dass er nicht in die Kita kommen kann, sowie ein lustiges Osterhasenbuch. Die Schokohasen hatte ein Supermarkt in Blumberg gestiftet. Die Osternester wurden von den Erziehern den Kindern vor die Türe gestellt, da ja persönliche Kontakte vermieden werden sollen. Die Erzieherinnen vermissen die Kinder sehr.