Jonas Schmid, Lukas Merk und Lene Failmezger (von links) verabschieden sich von Klassenlehrerin Karin Ahlbrecht. Die Viertklässler der Grundschule Fützen gehen nun an weiterführende Schulen. Das Schuljahr in Fützen war nicht nur wegen Corona turbulent: Schwangerschaftsbedingt fielen zwei Lehrerinnen aus. Neben anderen half Rektor i.R. Michael Müller an der Schule aus. Bild: Regine Meder

Riedöschingen Grundschule Riedöschingen entlässt die Viertklässler und Lehrerin Simone Schelling Das könnte Sie auch interessieren