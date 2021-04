Die Zahl aller bestätigten Corona-Fälle stieg für Blumberg um vier Personen auf 356, davon sind 324 Personen genesen (eine Person mehr als am Vortag). Im Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten am Sonntagvormittag bei 344 Personen (+ 59 Fälle zum Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle lag gestern bei 7097(+ 150 Fälle zum Freitag). Davon wurden 6.569 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 432 Fälle zum Freitag), die Zahl der Todesfälle blieb bei 184 Verstorbenen.