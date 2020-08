Die Coronazeit ist für viele eine bittere Zeit. Ganz besonders für Vereine. Durch die ganzen Festabsagen brechen ihnen Einnahmen weg, mit denen sie sonst kalkulieren und die für ihren Betrieb unabdingbar sind.

Einnahmen brechen weg

Mit dem Street-Art-Festival und dem Straßenfest brechen den Vereinen in Blumberg dieses Jahr zwei wichtige Einnahmequellen weg. Was tun? Den Kopf in den Sand stecken hilft nicht weiter. In dieser für alle schwierigen Situation haben die Mitglieder der Guggenmusik Gaszug Randen und die Landfrauen Randen eine zündende Idee: Gemeinsam bieten sie ein „Straßenfest für zu Hause“ an.

Die Landfrauen Randen haben gute Ideen, unser Bild zeigt das Vorstandsteam, stehend von links Anke Gleichauf (Schriftführer), Martina Zepf (2. Vorsitzende), Claudia Tesch (Beisitzerin); sitzend von links die Vorsitzende Jutta Greitmann und Kassiererin Silke Neukum. | Bild: Anke Gleichauf

Stattfinden wird das Ganze am 12. September, dem letzten Samstag der Schulferien im Land. An diesem Tag hätte das eigentliche Straßenfest stattgefunden. Angeboten werden leckere Hähnchen und Torten, alles auf Vorbestellung. Der Dreschschuppen im Ort wird an diesem Tag zum „Drive in“. „Das ist perfekt“, erklärt Nadine Meister vom Gaszug, „da können wir die aktuellen Hygiene-Vorgaben wegen der Corona-Pandemie einhalten.“

Wir „Randemer“ haben uns etwas einfallen lassen, Warum das Ganze nicht „Für zu Hause“ anbieten, teilt Schriftführerin Nadine Meister mit. Die Idee hatte Gaszug-Gründungsmitglied Thomas Müller, teilt Tochter Nadine Meister mit. Als die Landfrauen von dem Hähnchenverkauf „Wind“ bekamen, kamen sie auf die Idee mit der „Torte to go“.

Es gibt die bekannten halben Hähnchen mit Pommes oder mit unserem, ebenfalls bekannten, selbstgebackenem Holzofenbrot. Darauf freuen sich schon immer viele Straßenfestbesucher und einige hatten schon „Angst“, darauf verzichten zu müssen.

Eine feste Adresse ist am Marktplatz der Gaszug Randen mit seinem großen Zelt. | Bild: Reiner Baltzer

Unter dem Motto „Torte to go“ bieten die Landfrauen Randen ein passendes Dessert mit selbst gebackenen Torten an. Im Angebot sind Eierlikör-, Windbeutel, Käsesahne, Bananen- und Schwarzwälder Kirsch-Torte. Auch das fehlt sicher dem ein oder anderen Bürger, der sich sonst in den vergangenen Jahren an einem der zahlreichen Veranstaltungen im Stadtgebiet ein feines selbst gebackenes Stück Kuchen oder Torte hat schmecken lassen, meint Nadine Meister.

Wer sich das nun schmecken lassen möchte der ruft einfach an oder schreibt den Vereinen eine Mail mit seiner Bestellung. Das Ganze erfolgt ausschließlich über Vorbestellung!

Abholen kann man alles dann zu einer vorgegebenen Uhrzeit an unserem „Drive In“ beim Dreschschuppen Randen.

Vorbestellung nötig

Hähnchen mit Beilagen muss man bis zum 31. August vorbestellen; wir konnten die Bestellfrist doch nochmal etwas verlängern. Ein, oder gerne auch mehrere Stück Torte kann man bis zum 5. September bestellen.

Beim Gaszug Randen herrscht gute Stimmung. | Bild: Reiner Baltzer