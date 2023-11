Über 25.000 Euro Schaden an einem Toyota und an einem BMW hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstag, 21. November, an der Einmündung der Alemannenstraße auf die Bundesstraße 27 bei Riedböhringen ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilte, wollte gegen 19.45 Uhr eine 30-Jährige mit einem Toyota Lexus von der Alemannenstraße auf die bevorrechtigte Bundesstraße 27 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem BMW X1, dessen 54-jähriger Fahrer auf der B 27 in Richtung Hüfingen unterwegs war.

Abschleppdienst im Einsatz

Trotz des heftigen Zusammenstoßes kamen keine Personen zu Schaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.