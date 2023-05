Schon zweimal ist einem Zeugen ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer aufgefallen. Beim dritten Mal entschloss er sich zu einer Anzeige. Am Freitag, 21. April, gegen 14 Uhr, so eine Mitteilung der Polizei eine Woche später, habe der Mann, in seinem weißen BMW sitzend, an seinem Geschlechtsteil gespielt. Der Zeuge sah dies und zeigte den Mann an.

Abgestellt gewesen sei das Fahrzeug im Bereich der Einmündung der Landesstraße 214 zur Bundesstraße 314 zwischen Epfenhofen und Fützen auf einem Nebenweg. Die Polizei sucht Zeugen, denen der 41-Jährige in seinem weißen BMW in diesem Bereich ebenfalls aufgefallen ist und erbittet Hinweise hierzu unter der Telefonnummer 07702/41066.