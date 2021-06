von Blumberg

Hüfingens bisheriger Kinder- und Jugendreferent Sascha Hustic wird neuer Stadtjugendpfleger in Blumberg. Das teilte Bürgermeister Markus Keller im Gespräch mit dem SÜDKURIER mit. Seine neue Arbeitsstelle wird der 45-jährige Diplom Sozialpädagoge am 1. September in Blumberg beginnen, sein Büro wird nach Aussage des Bürgermeisters in der Kantstraße im ehemaligen Gebäude der Sozialstation sein, das die Stadt gekauft hat.

Blumberg suchte schon seit längerem nach einem neuen Jugendpfleger, nachdem Streetworker Matthias Weiß die Stadt nach relativ kurzer Zeit nach seinem Arbeitsbeginn am 1. März 2018 wieder verlassen hatte. Hustic habe sich im Mai initiativ bei der Stadt Blumberg beworben, sagte der Bürgermeister.

Hüfingen Sasa Hustic hört nach fast 16 Jahren als Kinder- und Jugendreferent der Stadt Hüfingen auf – das steckt hinter dieser Personalie Das könnte Sie auch interessieren

In eine Pressemitteilung der Stadt heißt es: Sasa Hustic bringe eine langjährige Berufserfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit mit. „Über lange Jahre war er Jugendreferent in der Nachbarschaft und konnte dort die Kinder und Jugendlichen mit seiner Arbeit überzeugen“, schreibt Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy. Für die Stadt Blumberg sei die Besetzung der Stelle mit solch einer erfahrenen Kraft ein Glücksgriff, sie freuten sich, so heißt es, mit Sasa Hustic die Kinder- und Jugendarbeit neu aufzubauen. Bürgermeister Markus Keller wird in der Mitteilung so zitiert: „Die Pandemie hat uns noch deutlicher vor Augen geführt, wie wichtig der direkte Draht zu den Kindern und Jugendlichen ist und dass eine Stadtjugendpflege in einer Stadt wie Blumberg nicht fehlen darf.“

Hüfingen SPD-Ortsverein Hüfingen wählt neuen Vorstand Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Keller war es nach eigenen Angaben wichtig, schnell an die Öffentlichkeit zu gehen, damit noch vor den Schulferien mit den Schulleitern Kontakt aufnehmen könne, um sich so ein erstes Netzwerk aufzubauen. Sasa Hustic werde in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, den Schulen, der Schulsozialarbeit, den Kindern und Jugendlichen sowie den Vereinen die Strukturen in Blumberg kennenlernen und neue Netzwerke aufbauen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.