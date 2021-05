„Das war knapp... So könnte man den eher glimpflich verlaufenden Unfall eines schweren LKW auf der Bundesstraße 27 bei Blumberg am Donnerstag, 27. Mai 2021, kommentieren. Doch genau an dieser Stelle vor etwa zwei Jahren kam es zu einer vergleichbaren Situation, nämlich, als ein Pkw von der Straße abkam, die Böschung zum parallel verlaufenden Fußweg hinunterfuhr und dort stehenblieb.

Keiner kam zu Schaden, heute auch nicht, sehen wir mal von den Fahrzeugen und der Grasnarbe ab. Doch bei näherer Betrachtung muss doch endlich mal jemand von der Straßenbaubehörde auffallen, dass sich gerade auf diesem Fuß- und Radweg ständig Personen in beiderseitiger Richtung bewegen.

Bild: Norbert Hinsch

Gerade zu dem Zeitpunkt wo der Pkw abkam war eine Walkergruppe mit mir zusammen dort vorbeigelaufen. So wie ich heute in Erfahrung bringen konnte, waren heute Vormittag just zur Unfallzeit wiederum Fußgänger und Radfahrer unterwegs.

Was wäre wenn der LKW vollends abgerutscht wäre? Wie viele Schwerverletzte, gar Tote hätte es geben können? Bitte komm mir niemand mit der „Hätte Fahrradkette“. Ich fordere die Verantwortlichen dazu auf, endlich eine Ortsbegehung an dieser besagten Stelle durchzuführen und sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, dort eine durchgängige Leitplanke zu installieren. Ja, ja es gibt auch welche, die LKW‘s standhalten. Auf der anderen Straßenseite befindet sich doch auch Eine, obwohl dort kein Weg verläuft. Ich möchte daran erinnern, dass ich seinerzeit schon einmal einen Leserbrief mit fast gleichem Wortlaut geschrieben hatte, welcher veröffentlicht wurde.“