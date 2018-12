Leitplanken neben die B 27 setzen!

Zu unserer Meldung vom 21. Dezember "Auto kommt von der B27 ab" schreibt ein Leser:

Als Wanderer, Walker oder Radfahrer benutze ich sehr häufig den Radweg parallel zur B 27 zwischen dem Zollhaus-Kreisel und dem NordwerkBlumberg. Was dort am Mittwoch, 19. Dezember, nachmittags geschehen ist, gibt mir sehr zu denken, oder besser gesagt, lässt mir die Haare zu Berge stehen. Eine ältere Autofahrerin aus Blumberg übersieht wohl einen auf der B 27 durch Stau anhaltenden PKW und reagiert, um diesen nicht zu rammen folgendermaßen. Sie lenkt ihr Fahrzeug die Böschung hinunter und landet auf dem Rad-/Fußweg. Was wäre wenn sich dort Personen, wie ich diese täglich dort bei jedem Wetter beobachten kann, aufgehalten hätten? Mit meiner Walkinggruppe war ich selbst gerade mal circa 500 Meter davon entfernt, als dies geschah. Wir hätten keine Chance gehabt, dem PKW auszuweichen. Wieviele Verletzte oder gar Tote hätte es in unserer zehn Personen starken Gruppe gegeben? Sicher kommt dieses Gott sei Dank nicht allzuhäufig vor, doch war es nicht das erste Mal. Ich fordere deshalb die Straßenbehörde auf, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, noch weit vor der Zollhaus-Umfahrung eine durchgehende Leitplanke an der B 27 entlang zu installieren. Auf der gegenüberliegenden Seite steht ja auch eine, ohne daß dort Passanten gefährdet sind. Wenn schon, dann bitte auch eine entlang der Ortseinfahrt zwischen Kreisel und Blumberg. Dort laufen oder fahren noch weit mehr Passanten und Radler auf dem ungeschützten Weg. Vorbeugung ist besser als Heilung!

Norbert Hinsch, Blumberg