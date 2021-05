Vor Blumberg herrscht am Donnerstagmorgen Umleitungsverkehr. Die B 27 ist zwischen der Einmündung der Landesstraße aus Richtung Riedöschingen und Geisingen sowie dem Kreisel an der Blumberger Stadteinfahrt gesperrt, weil in diesem Abschnitt ein Lastwagen mit Anhänger umzukippen droht.

Video: Lutz, Bernhard

Es war gegen 9.15 Uhr, als der Fahrer des Lastzugs mit Esslinger Kennzeichen einem entgegenkommenden Rettungswagen mit Baulicht auswich, der zu einem Einsatz unterwegs war. Dabei kam der Lkw-Fahrer auf die schmale unbefestigte Bankette an einer Böschung, fuhr sich tief in den nassen Untergrund und drohte umzukippen.

Um den Lastwagen gegen ein drohendes Umkippen zu sichern, alarmierte Einsatzleiter Michael Vetter von der Blumberger Feuerwehr die Kameraden aus Hüfingen (schwarze Uniform) nach, die über das Abstützsystem Paratech verfügen. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Die Blumberger Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 14 Mann aus. Einsatzleiter Michael Vetter, zugleich stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Stadt, erkannte die Gefahr sofort und alarmierte die Kameraden aus Hüfingen nach, die mit sechs Mann und zwei Fahrzeugen anrückten. Sie besitzen einen Rüstwagen mit dem Abstützsystem Paratech, erklärte der ebenfalls anwesende Kommandant Stefan Band. Mit drei Abstützrohren und Hilfe der Blumberger Kameraden stabilisierten sie den Lastwagen. Nun muss ein Abschleppwagen kommen, Blumbergs Kommandant Stefan Band vermutet allerdings, dass für die Rettung des Lastzugs sogar der Einsatz eines Krans nötig sein wird.

Für die Blumberger Feuerwehr ist dies nach Aussagen des Kommandanten bereits der fünfte Einsatz in vier Tagen.

Der Verkehr wird örtlich umgeleitet, am Blumberger Kreisel an der B 27 sind zwei Feuerwehrleute im Einsatz.