Eine 85-jährige Fußgängerin überquerte laut einer Mitteilung der Polizei die Tevesstraße auf Höhe der Einmündung der Espenstraße. Ein auf der Tevesstraße fahrender 71-Jähriger mit einem Opel Zafira erkannte demnach wegen der ihn blendenden Sonne die Fußgängerin zu spät.

Das Auto erfasste die Frau frontal und schleuderte sie auf die Straße, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, heißt es weiter. Am Opel des Unfallverursachers entstand den Polizeiangaben zufolge Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.