von Conny Hahn

„Bei uns da ist´s famos, heut sind die Wölfe los. Und sind die Wölfe einmal da, dann ist die schönste Zeit im Jahr“ erklang am Samstag pünktlich um 20.11 Uhr zum Auftakt der Narrenmarsch der Randenwölfe Nordhalden. Was ursprünglich als kleines vereinsinternes Warm-up für den digitalen Programmabend am Fasnachtssamstag und zugleich als Generalprobe für die Technik gedacht war, stieß auf großes Interesse. Mit über 200 Zuschauern verfolgten mehr Leute das Spektakel, als sonst im Wolfsbau, der Dorferlebnisscheune Nordhalden, Platz gehabt hätten.

Begrüßung aus dem Home-Office

Als erster Narrenpräsident des Vereins begrüßte Michael Fischer die Zuschauer aus dem Home Office und übergab dann das Wort an die „Drei Amigos“ Andreas Weber, Günther Fluk und Volker Reichmann, die als Ansager und Jury-Mitglieder aus den Filmstudios in Kommingen und Nordhalden live das Geschehen kommentierten und mit munteren Anekdoten aus dem Nähkästchen plauderten. Außer Konkurrenz machten sie den Anfang und besangen in ihrem Beitrag „Corona-Fasnet“ auf amüsante Weise ihre Erlebnisse mit Home Office, Glasfaser und leer geplünderten Regalen.

Narrenpräsident Michael Fischer (links) verfolgt mit seinem Vorstandskollegen Jörg Wiesendorfer den ersten Lumpenliedle-Contest, der von den Moderatoren auf dem Bildschirm Volker Reichmann (links) und Günther Fluk live moderiert wird. Bild: Michael Fischer.

Zehn Teilnehmer hatten keine Mühen gescheut und sich allerhand einfallen lassen, um mit lustigen, frechen und, wie es sich für typische Lumpenliedle gehört, nicht immer ganz jugendfreien Beiträgen an den Start zu gehen. Mit dabei waren: Anja und Hermann Fluk sowie Matthias Sprenger mit dem Lied „Klein Erna“, Dirk Steuer und Michael Sauter mit dem „Donaulied“ sowie Gerhard und Michael Fischer mit dem „Lumpenliedli Mädlei Nr. 1“. Jacqueline und Fabienne Baumann, Stefan Fluk, Thorsten Steuer, Franziska Müller und Jasmina Zeller präsentierten „Wir lagen vor Madagaskar„ und Franziska Müller und Anna-Lena Weiß zeigten einen toll kostümierten Tanzvortrag zu „Mambo No. 5“.

Nordhalden Erster digitaler Programmabend der Randenwölfe Nordhalden boomt Das könnte Sie auch interessieren

Die kurze Halbzeit-Pause beendeten die beiden jungen Tänzerinnen Maja Stach und Lena Lorenz mit ihrem gelungenen Intermezzo-Tanz als Anheizer für die zweite Runde. Steffen Zimmermann eröffnete diese auf dem stillen Örtchen mit dem Titel „Frauenklo“ und Johannes Lohberger sowie Jörg Wiesendorfer präsentierten den Hit „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“.

Jury-Mitglied und Ansager Andreas Weber kommentiert die Lumpenliedle-Beiträge aus dem Filmstudio in Kommingen, während seine Kollegen Volker Reichmann und Günther Fluk corona-konform aus dem Studio in Nordhalden berichten. Damit er sich nicht ganz so einsam fühlt, haben ihm seine Töchter eine ihrer Puppen mit an die Seite gegeben. Bild: Conny Hahn.

Ein zweites Potpourri boten Michael Fischer und Schriener mit dem „Lumpenliedli-Mädlei Nr. 2“., die Gruppe „Los Narros“ überzeugte mit dem Volkslied „Stiefele muss sterben“ und Arthur und Renate Zimmermann sangen ihre selbst gedichtete Version von „Holladio“ über ihre „Fasnet dähom“. Alle Akteure hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und mit ihren mannigfaltigen Darbietungen mit teils gesanglichen, teils schauspielerischen Höchstleistungen dem Publikum einen äußerst kurzweiligen Abend beschert.

Blumberg Riedöschinger Vereine bieten virtuellen Programmabend mit Höhepunkten aus 20 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Sorgfältige Vorbereitung

Der Mann an der Technik, Dominik Leute, leistete bereits im Vorfeld wie auch während der ganzen Veranstaltung erstklassige Arbeit. Die zugeschickten Videobeiträge hatte er geschnitten, zum Teil mit Bildern, weiteren Filmsequenzen und Ton unterlegt, Effekte hinzugefügt, live zwischen den Schauplätzen gewechselt und so für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Blumberg Zwangspause für Blumberger Zünfte Das könnte Sie auch interessieren

Damit das Publikum zu Hause zumindest ein wenig das Gefühl hatte, gemeinsam Fasnacht zu feiern, nutzten viele von ihnen fleißig die Chat-Funktion, um live während der Veranstaltung ihre Kommentare einzubringen und miteinander zu kommunizieren. Außerdem luden etliche Zuschauer Fotos von ihrer kleinen Wohnzimmer-Feier auf Facebook hoch.

Fasnacht So schön kann Fasnacht in unserer Region sein: Der Schmotzige 2020 zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein im Rückblick Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende konnten sie über ein Bewertungstool mit einer Punktvergabe von 1 bis 10 alle Beiträge bewerten, um den Sieger mit den meisten Punkten zu küren. Allerdings hat die automatisierte Auswertung des Abstimmungstools nicht funktioniert und ein Zufallsergebnis präsentiert.

Stimmen werden erneut ausgezählt

Daher werden nun alle abgegebenen Stimmen nochmals manuell ausgewertet und die Sieger beim Programmabend am Samstag bekannt gegeben, wobei die ersten zwei Plätze genannt und prämiert werden und alle anderen Teilnehmer gemeinsam den dritten Platz belegen und alle ein Präsent bekommen.

Rege Nachfrage nach der Speisekarte

Für den närrischen Abend hatten sich zahlreiche Zuschauer mit Speisen aus der Wolfsküche versorgt, die passend zum Motto „Ko Fasnet isch ko Option“ in entsprechenden Taschen verpackt und geliefert wurden. Ein Teil der Einnahmen geht als Spende an den Neubau des Fasnachtsmuseums der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee.

Nachdem bereits der Lumpenliedle-Contest als Warm-up eine rundum gelungene Veranstaltung war, darf man mehr als gespannt sein, was sich die Randenwölfe bei ihrem eigentlichen Programmabend am Samstag alles einfallen lassen haben.