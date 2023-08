Der Rad- und Motorsportverein Blumberg veranstaltet am kommenden Wochenende sein beliebtes Kartfahren für Jedermann. Am Samstag, 12. und Sonntag, 13. August, jeweils von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr wird sich der große Betriebsparkplatz von Teneco (ehemals TRW) in Blumberg-Zollhaus in eine besondere Rennstrecke verwandeln. Für Hobby-Kartfahrer, aber auch für Profis bietet sich der kurvenreiche Kurs für ein nicht alltägliches Fahrerlebnis regelrecht an.

Schon seit weit über zehn Jahren lässt der RMSV an diesem speziellen Ort für Pistenjäger die Motoren heulen. Die mit hunderten von Altreifen abgesicherte Strecke sorgt dafür, dass die Herzen aller Fahrer höherschlagen und eine echte Rennatmosphäre aufkommt. Aber auch Anfänger kommen nach genauer Einweisung und großen Sicherheitsvorkehrungen auf ihre Kosten.

Neulinge können sich immer versuchen und werden von den erfahrenen RMSV-Piloten fachmännisch eingewiesen. Auf der über 400 Meter langen Piste gilt es für alle Teilnehmer, viele Kurven zu bewältigen. Karts und Ausrüstung für alle Altersklassen werden vom Verein gestellt. Großer Wert wird auf ein sicheres Schuhwerk der jungen Fahrer gelegt.

Die regulären Rennkarts können mit ihren 35 PS eine Geschwindigkeit von einhundert Kilometer erreichen. Mit viel Power werden die Kurven oft angeschnitten und es kommt echtes Renngefühl auf. Im bereitgestellten Technikerzelt gibt es einiges zu sehen und der RMSV ist hier fast profihaft ausgestattet. „Vor allem die Bremsen und Reifen müssten immer abgestimmt sein“, gibt der Verein entsprechende Vorsichtsmaßnahmen vor.

Auch für den kleinsten Nachwuchs wird an den beiden Kart-Tagen einiges geboten. Der vereinseigene Miniporsche mit sechs PS sowie Kinderkarts begeistern die Mini-Rennfahrer schon vom ersten Moment an. An eigenen Nachwuchs-Motorsportlern mangelt es dem Rad- und Motorsportverein Blumberg nicht. Auf der Rennstrecke werden wieder einige Renntalente ihre Runden drehen. Die Kinderkarts sind dabei altersgemäß in der Geschwindigkeit begrenzt und die jugendlichen Piloten werden nach strengen Regeln eingewiesen. Mit einer Hüpfburg und einem Stand für Süßes wird für die ganz Kleinen weitere Abwechslung geboten.

Dank erfahrener Strecken- und Kontrollposten ist die Sicherheit auf dem Rennparcours garantiert. Der RMSV Blumberg, der sich als Veranstalter dieses Spektakels seit vielen Jahren bewährt hat, sieht sich für das zweitägige Rennangebot mit großem personellen Aufwand gerüstet. Der gesamte Verein legt an allen Ecken und Enden Hand an und man will den Besuchern einen perfekten Service bieten.

Zu dem Blumberger Kart-Ereignis werden auch Kartfreunde aus der Schweiz erwartet. Gegen die Gäste will man seitens des RMSV ein internes Rennen auf Zeit austragen. Der RMSV-Vorsitzende Markus Lossau sieht seinen umfangreichen Helferstab routiniert in den Startlöchern. „Wir freuen uns auf die Veranstaltung und hoffen wie immer auf viele Besucher“, fiebert er dem Wochenende entgegen.

Ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken sowie ein gemeinsamer Hock am Samstagabend wird das Kartfahren für Jedermann abrunden. Nach dem erfolgreichen Oldtimertreffen im Mai ist das Kartfahren für den Rad- und Motorsportverein Blumberg in diesem Jahr die zweite Großveranstaltung.

Start mit Radsport Der 1950 gegründete Rad- und Motorsportverein kann auf eine erfolgreiche Vereinsgeschichte zurückblicken. Anfänglich noch reiner Radsportverein, orientierte man sich ab den 1970-er Jahren um. Das Kartfahren nahm nun einen immer größeren Stellenwert ein. Höhepunkte waren die um die Jahrtausendwende veranstalteten Kartrennen auf dem Lauffenmühle-Areal. Bekannte Rennfahrer gaben hier ihre Visitenkarte ab und sorgten bei drei nationalen Kartrennen für eine einmalige Atmosphäre. In der über 70-jährigen Vereinsgeschichte waren dies einst ganz besondere Höhepunkte. Heute wird dieses Angebot im kleineren Rahmen fortgesetzt. (hhe)