So macht das Ferienprogramm Spaß: 27 Kinder nahmen bei der ersten GPS-Schnitzeljagd des städtischen Ferienprogramms im Achdorfer Tal teil. Das Weinlädele Bäurer organisierte in Kooperation mit der Stadt Blumberg einen interessanten Vormittag. Im Vorfeld wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt, welche jeweils eine unterschiedliche Tour zu erkunden hatten.

Ausgestattet mit einem Becher für Getränke, dem dazugehörigen Beutel, einem GPS Gerät und einer Infomappe ging die Schatzsuche nach einer kurzen Einführung los. Alle Schatzkisten wurden auf den circa vier Kilometer langen Strecken durch das Achdorfer Tal von den Kindern gefunden. Jede Schatzkiste war mit einem Zahlenschloss gesichert, für die Lösung mussten die Kinder Fragen nach Zahlen beantworten, zum Beispiel wie hoch der Eichbergstutz ist.

Nach einem spannenden Vormittag kamen alle Kinder glücklich im Ziel an. Nach den guten Erfahrungen freuen sich die Veranstalter bereits auf die zweite GPS-Schnitzeljagd am 8. September: Sie ist auch schon ausgebucht. Unser Bild zeigt eine der beiden Gruppen bei der ersten Schatzkiste. Bild: Lena Hettich