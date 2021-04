von SK

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag wurde die Feuerwehr Blumberg erneut zu einem Brandeinsatz nach Hondingen alarmiert. In einem Wohngebäude brannte eine Garage.

Der Garagenbrand ereignete sich nur 15 Stunden, nachdem ein Traktor in Hondingen völlig ausgebrannt ist. Die Ersteintreffende Abteilung Hondingen unter Leitung von Sebastian Süß fand eine mit vier Stellplätzen fassende Garage vor, die sich glücklicherweise nicht direkt an einem Wohngebäude befand. Eine der vier Garagen befand sich bereits in Vollbrand, berichtet die Feuerwehr. Sofort wurden Löschmaßnahmen eingeleitet.

Nach drei Stunden Löscharbeit konnte der Einsatz beendet werden. | Bild: Feuerwehr Blumberg

Eine direkt angrenzende Garage wurde in Mitleidenschaft gezogen und musste zum Teil ausgeräumt werden. Alle Arbeiten wurden unter Atemschutz durchgeführt. Die betroffene Garage, in der eine größere Menge KFZ Teile gelagert war, ist vollständig ausgebrannt. Das Garagendach, das aus Bitumenbahnen und einer Blechumrandung bestand, musste mittels zweier Löschlanzen heruntergekühlt werden. Der Einsatz konnte erst nach drei Stunden beendet werden.

Im Einsatz waren die Abteilungen Hondingen, Blumberg und Riedböhringen mit knapp 40 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, eine Streife der Polizei sowie der Rettungswagen aus Blumberg. Einsatzleiter war Kommandant Stefan Band.