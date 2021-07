In der Region häufen sich gerade betrügerische Anrufer, die Senioren um ihr Geld bringen wollen. Am Dienstag erhielt eine 77-jährige Frau aus der Blumberger Kernstadt einen Anruf von einem angeblichen Neffen. Er sei gerade in Nürnberg, habe eine Immobilie gekauft und können nicht bezahlen, berichtete die Frau, da habe sie Bescheid gewusst, dass der Anrufer sie betrügen wolle, „da habe ich aufgelegt“. Es ist schon der dritte Anruf dieser Woche im Schwarzwald-Baar-Kreis nach Vöhrenbach und Gütenbach. Alle drei Senioren reagierten richtig. Die Polizei bittet eindringlich, sich auf keine Geldgeschäfte über das Telefon einzulassen und immer die Polizei über den Notruf 110 zu informieren.

