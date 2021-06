Blumberg vor 4 Stunden

Ein Hilferuf in Rot: Jetzt geht es für Orange Production aus Riedböhringen an die Rücklagen

An der zweiten „Night of Light“ nahm auch die Firma Orange Production DG aus Blumberg-Riedböhringen teil. Wie überall in Deutschland ging es darum, aufzuzeigen, wie sehr die Veranstaltungsbranche von der Pandemie betroffen ist.