Die Blumberger Sauschwänzlebahn wird am 1. Mai nicht wie gewohnt in die neue Saison starten. „Die Museumsbahn wird im Mai und im Juni nicht fahren“, sagte Bürgermeister Markus Keller nach einer Telefonkonferenz am Montag mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats, dessen Vorsitzender Keller ist, und der Geschäftsführung der Bahnbetriebe Blumberg.

Schon jetzt abgesagt sind alle Veranstaltungen der Bahn 2020. „Uns geht die Sicherheit der Fahrgäste vor.“ Am nächsten Montag soll entschieden werden, ob die Bahn dieses Jahr noch in die Saison starten kann, erklärte der Bürgermeister.

Ab 4. Mai wird es aber wieder Schülerverkehr auf der Schiene von Waldshut bis zur Realschule Stühlingen geben.