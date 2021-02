Der FDP-Ortsverband in Blumberg lädt am Mittwoch, 17. Februar, zum 1. digitalen Politischen Aschermittwoch ein. Die 38. Auflage des einst ersten Politischen Aschermittwochs in Baden-Württemberg überhaupt beginnt ganz coronakonform um 20 Uhr, teilt der Ortsvorsitzende Mirko Theel mit.

Kultveranstaltung der Liberalen

Für die Liberalen hatte der Politische Aschermittwoch in Blumberg lange Jahre bundesweite Auswirkungen. Wer in das Partei etwas werden wollte, musste am Aschermittwoch in der Achdorfer „Scheffellinde“, reden, die unter Parteimitglied Gustav Wiggert ein Stammlokal der Liberalen war.

Brisanz wurde es auch voriges Jahr, als der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer als Hauptredner das Fiasko von Erfurt erklären musste. Gemeint ist die Wahl von Theurers Parteifreund Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten, die mit AfD-Stimmen erfolgte. Theurer war einer von denen, die Kemmerich zunächst gratulierten. Dann ruderte er zurück. Auch bei seinem Auftritt voriges Jahr im Epfenhofener „Löwen“ gestand Theurer ein, einen Fehler gemacht zu haben.

Auf der Rednerliste für die digitale Premiere dieses Jahr stehen der Wahlkreisabgeordnete und Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge, Bezirksvorsitzender der FDP Südbaden, Kreisvorsitzender der FDP Schwarzwald-Baar und tourismuspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er sitzt für die FDP auch im Kreistag und im Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen und vertritt die FDP auch im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags.

Niko Reith zweiter Redner



Zweiter Redner ist Niko Reith, Landtagskandidat für den Wahlkreis Tuttlingen/Donaueschingen und Fraktionsvorsitzender der FDP Kreistagsfraktion im Schwarzwald-Baar, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP/FW-Gemeinderatsfraktion in Donaueschingen und Leiter des Stadtverbandes Donaueschingen.

Auch Landtagskandidat Frank Bonath spricht

Dritter Redner ist Frank Bonath, Landtagskandidat für den Kreis Villingen-Schwenningen und Fraktionsvorsitzender der FDP Fraktion im Gemeinderat Villingen-Schwenningen sowie stellvertretender Kreisvorsitzender Schwarzwald-Baar, Vorstandsmitglied im FDP Stadtverband VS.

Zwei Beiträge aus Blumberg

Vierter Redner ist der Blumberger FDP-Fraktionssprecher Werner Waimer, der bei fast allen bisherigen Politischen Aschermittwoche in Blumberg mit von der Partie war.

Grussworte werden von dem Bürgermeister der Stadt Blumberg, Markus Keller erwartet.

Der Link hierfür lautet https://global.gotomeeting.com/join/715049221. Interessierte können sich auch über ein Telefon einwählen. +49 891 2140 2090 Zugangscode: 715-049-221.