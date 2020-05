Mit einer der derzeitigen Situation angepassten Feierstunde verabschiedete der Schwarzwaldhof in Blumberg vier langjährige Mitarbeiter in ihren wohlverdienten Ruhestand, wie das Unternehmen mitteilt. Sie alle haben mit dazu beigetragen, dass der Schwarzwaldhof in der Wurstwaren- und Fleischbranche so einen guten Ruf und eine gute Stellung hat.

104 Jahre Betriebserfahrung

Die Feierstunde fand coronabedingt in sehr kleinen Rahmen mit entsprechendem Abstand statt. Verabschiedet wurden Hans Kugler (46 Betriebsjahre), Philippe Petitgand (38 Betriebsjahre), Vladimir Strokatov (13 Betriebsjahre) und Jakob Schneider (sieben Betriebsjahre).

Blumberg Andreas Göhring zur Positionierung des Schwarzwaldhofes: „Wir wollen auch in Zukunft unserer Verantwortung gerecht werden und unseren Beitrag als authentisches Unternehmen für die Region leisten.“ Das könnte Sie auch interessieren

Somit gehen im Schwarzwaldhof insgesamt 104 Jahre Betriebserfahrung und Wissen verloren, was mit einem weinenden und einem lachenden Auge von den Verantwortlichen gesehen wurde, heißt es in der Mitteilung. Geschäftsbereichsleiter Andreas Göhring, Produktionsleiter Thomas Hoch und der Betriebsratsvorsitzende Ralf Willauer würdigten die Verdienste der ausscheidenden Mitarbeiter.

Meinung Der Schwarzwaldhof in Blumberg bleibt ein Vorbild von Bernhard Lutz Das könnte Sie auch interessieren

Die jeweils zuständigen Abteilungsleiter überreichten im Namen der Kollegen ebenfalls noch entsprechende Geschenke.

Insbesondere Hans Kugler und Philippe Petitgand waren Mitarbeiter der ersten Jahre, wo damals noch unter der Firma Lutz gewirtschaftet wurde. Sie konnten die rasante Entwicklung des Unternehmens mitverfolgen und auch mitgestalten.

Blumberg Wie der Schwarzwaldhof in Blumberg seine Marke auch in schwierigen Zeiten stärkt Das könnte Sie auch interessieren

Mit entsprechenden Geschenkkörben und Gutscheinen wurden die künftigen Pensionäre in ihren neuen Lebensabschnitt verabschiedet.