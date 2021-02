Blumberg vor 53 Minuten

Das forderte die FDP beim Politischen Aschermittwoch in Blumberg will Digital-Ministerium im Land

Beim ersten digitalen Politischer Aschermittwoch der FDP in Blumberg forderten die Liberalen ein Digitalisierungs-Ministerium in Stuttgart. Rund 50 Teilnehmer nahmen das Format an.