von Conny Hahn

Bekannte Blumberger Historiker und Eisenbahnfreunde bereichern die Ausstellung „Räderwerk – Vom Arbeiten und Spielen im Wutachtal“ des Schwarzwaldvereins Stühlingen.

Die thematische Vielfalt der gut zweiwöchigen Ausstellung beleuchtet verschiedene Schwerpunkte der Historie der heimischen Industrie. Nicht fehlen darf dabei die Geschichte der Wutachtalbahn, wozu drei bekannte Blumberger Gesichter ihren Beitrag leisten.

Bernhard Prillwitz und Dietrich Reimer unterstützen die Ausstellung als anerkannte Eisenbahnexperten mit Informationen und Leihgaben. Jürgen Mahler stellt sein Modell der Sauschwänzlebahn zur Verfügung, das er vor etwa zehn Jahren gemeinsam mit einigen Schülern der Weiherdammschule gebaut hat.

Historische Dampfmaschinen in Betrieb

Außerdem hält Dietrich Reimer am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr den Vortrag „Von einer Militärbahn zur Sauschwänzlebahn“. Für Furore sorgen auch außergewöhnliche Dampfmaschinen aus der Sammlung Demattio, die immer sonntags in Betrieb genommen werden.

Die Ausstellung Die Ausstellung findet vom 17. Juni bis 3. Juli statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 15 bis 17.30 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17.30 Uhr, am Dienstag um 19 Uhr für einen Besuch nur mit Führung sowie am Donnerstag von 19 bis 21 Uhr. Führungen auch außerhalb der Öffnungszeiten können gebucht werden. Weitere Informationen, auch zum Begleitprogramm, gibt es im Internet unter www.schwarzwaldverein-stuehlingen.de

Vertiefend dargestellt wird auch die Industriegeschichte am Beispiel der heute noch existierenden Zwirnerei an der Wutach sowie der verschwundenen Schraubenfabrik Heimburger, wobei neben der Technik und Geschichte auch Berichte aus dem Leben der Arbeiterschaft sowie die mit den Unternehmen verbundene und bis heute erfolgreich betriebene Stromerzeugung im Fokus stehen.

Daneben beleuchtet die Ausstellung das harte Leben der Müller, wofür Stühlinger Schüler eigens Mühl- und Windräder gebaut haben. Außerdem warten Hochräder und weitere Fahrräder, Einblicke ins Uhrmacherhandwerk, mechanisches Spielzeug sowie Kinderfahrzeuge aller Art auf Publikum.