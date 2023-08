Mit 19 Einsatzkräften in drei Fahrzeugen rückten die Feuerwehr Blumberg am Dienstagnachmittag aus. Auf der B27 hatte sich ein Unfall ereignet. Kommandant Stefan Band verortetet die Unfallstelle etwa 500 Meter nach der Aralstelle in Richtung Riedböhringen.

Während der Sicherung der Unfallstelle durch die Feuerwehr Blumberg ist die Bundesstraße 27 voll gesperrt. | Bild: Stefan Band

Alarmiert wurde die Wehr zunächst zu einem Fahrzeugbrand. Schnell stellte sich heraus, dass bei einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren, bei einem Fahrzeug alle mehrere Airbags ausgelöst hatten, was zu einer Qualmentwicklung führte.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, sorgte für den Brandschutz und klemmte die Batterien der am Unfall beteiligten Fahrzeuge ab.

Während des Einsatzes war die Bundesstraße 27 voll gesperrt. Etwa 45 Minuten dauerte der Einsatz.