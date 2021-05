Die Ursache für den Wohnungsbrand in Blumberg in der Schwarzwaldstraße am Dienstagabend ist geklärt. Die Vermutung, dass ein technischen Defekt den Brand verursachte, habe sich bestätigt, sagte Jörg Kluge von der Polizeidirektion Konstanz auf Nachfrage. In einer Mehrfach-Steckdosenleiste im Kinderzimmer sei es zu einem Kurzschluss und dadurch dann zu dem Brand gekommen.

Der Mehrfachstecker habe unter dem Bett gelegen, deshalb sei das Bett in Brand geraten. Das Haus sei wegen der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die polizeilichen Untersuchungen seien abgeschlossen, nun müssten sich die Eigentümer um die Schadenregulierung kümmern. Bezüglich der geschätzten Gebäudeschadens von rund 150.000 Euro habe sich kein neuer Stand ergeben.

Die fünfköpfige Familie konnte sich unverletzt ins Freie retten.