von Reiner Baltzer

Das Volleyball Turnier des Turn- und Sportvereins (TuS) Blumberg am Freitagabend in der Eichberg-Sporthalle stand unter einem guten Stern. Insgesamt 16 Teams kämpften an den Netzen um den Sieg und um eine gute Platzierung. Angemeldet hätten sich 26 Gruppen, sagte der TuS- Vorsitzende Marco Hörenz bei seiner Begrüßung der Sportlerinnen und Sportler sowie der zahlreichen Zuschauer.

"Wir mussten also einigen Volleyballbegeisterten absagen, da wir unser Limit erreicht hatten", ergänzte Hörenz. Die Turnierleitung lag in den Händen von Thomas Sausen und Jörg Ludwig. Unter den abenteuerlichsten Namen gingen die einzelnen Teams ins Rennen.

In vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften wurde gespielt. Die sechs Spieler eines jeden Teams spielen zum Teil auf hohem Niveau und mit viel Spaß und Freude. Spannend wurde auch das Endspiel zwischen den Scoobydoos aus Bonndorf und den Moosmännern aus Donaueschingen, das die Bonndorfer für sich ausmachten.

Die Volleyballer zeigen Stärke am Netz. | Bild: Reiner Baltzer

Dafür wurde das Team am Ende der Veranstaltung von Marco Hörenz ausgezeichnet. Das Team Super Fans landete als beste Blumberger Mannschaft auf dem siebten Platz.

Mit dem Verlauf der 7. Turnierauflage sei der TuS hoch zufrieden, machte Hörenz deutlich. Gespielt wurde auf drei Spielfeldern. Ein Spiel dauerte zwölf Minuten. Auch die Bewirtung der Gäste habe wie am Schnürchen geklappt, freute sich der Vorsitzende.