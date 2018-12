von Hans Herrmann

König Fußball war beim E-Jugendturnier des TuS Blumberg am Trumpf. In vier Sechsergruppen spielten 24 Mannschaften ihre vier Tagessieger in der Eichbergsporthalle aus. In insgesamt 60 Spielen präsentierten die neun- und zehnjährigen Nachwuchskicker ihr Talent. Gastgeber TuS Blumberg stellte gleich drei Mannschaften. In diesem Jahrgang konnte die TuS-Jugendabteilung mit knapp dreißig Spielern auf ein starkes Potenzial zurückgreifen. Das Trainerquartett mit Dalibor Celar, Guido Klein, Nenat Davidovic und Clemens Scherer ist kompetent aufgestellt.

Beim eigenen Turnier zeigte man sich von der besten Seite und überzeugte mit guten Leistungen. Mit drei Siegen einem Remis sowie einer Niederlage belegte die E1 in ihrer Gruppe hinter dem Tagessieger DJK Villingen, dem zweitplatzierten DJK Donaueschingen den dritten Rang. Die E2 fuhr in ihren fünf Spielen gleich vier Siege ein.

Lauchringen ist Tagessieger

Der zweite Platz hinter dem ungeschlagenen Turniersieger FC Pfaffenweiler war der verdiente Lohn. Die EIII schlug sich in ihrer Gruppe tapfer und kam mit einem Sieg und einem Unentschieden auf den vierten Platz. Der SC Lauchringen war hier als Tagessieger nicht zu schlagen. Für den Gastgeber TuS Blumberg, der in diesem Jahrgang in dieser Saison schon auf dem Feld mit einer Herbstmeisterschaft sowie einem zweiten Platz überzeugte, war das eigene Turnier ein voller Erfolg.

Bei den Bezirksmeisterschaften in der Halle erreicht man bereits die Zwischenrunde. Der leistungsstarke Talentschuppen trifft sich jeden Samstag von 9 Uhr bis 10.30 Uhr zum wöchentlichen Training in der Eichbergsporthalle. Nicht nur für den neuen Jugendleiter Markus Reifenstahl ist dieser Jahrgang ein Stück Zukunft. Der Abteilungsleiter fand in der Turnierleitung mit dem ersten Vorsitzenden Marco Hörenz und Nikolaj Braun Unterstützung.

Bei den Siegerehrungen wurden alle Spieler mit kleinen Trophäen belohnt. Auch die B-Jugendspieler des TuS Blumberg brachten sich als Schiedsrichter aktiv mit ein und machten hier einen guten Job.