von Christiana Steger

Zum gemeinsamen Klassenvorspiel hatten Oboelehrerin Jystina Duda und Schlagzeuglehrer Jürgen Schneckenburger in die Scheffelaula eingeladen. Die jugendlichen Musikschüler stellten Gefühl, Spielfreude und instrumentales Können unter Beweis.

Zauberhaft interpretierte das Oboenensemble die Arie "Das klinget so herrlich, das klinget so schön" aus Mozarts Zauberflöte, zurückhaltend mit Glissando und Triangel von Jürgen Schneckenburger unterstützt. Völlig anders in der Melodik die Oboen bei drei kleinen, sehr reizvollen Spielstücken. "Marsch","Ausflug" und "Finale" mit körpereigenem Rhythmus. Anspruchsvoll im Originalsatz folgten zwei Kanons von Mozart: "Bona nox" und "Eselhafter Martin".

Die Schlagzeuger stellten temperamentvoll und rhythmisch überzeugend mit "African spirit" das Schlagwerk vor. Harmonisch interpretiert mit verschiedenen Solis und unterschiedlichsten Tempi. Beim letzten Musikstück des Abends kam Fernweh auf. Gemeinsam spielten die beiden Ensembles mit "Aloha" Musik aus Hawaii. Palmen, weißer Strand, blaues Meer und in der Ferne auf wiegenden Wellen, nein, kein Kreuzfahrer, sondern ein Kanu mit bunten Segeln. In den Melodiefolgen fand sich all das aufs Schönste wieder. Viel verdienten Beifall gab es am Ende dieser gelungenen Musikstunden für alle Musikschüler und die Lehrer.