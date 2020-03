Blumberg (blu) Die für kommenden Sonntag, 22. März, geplante Pfarrgemeinderatswahl ist um 14 Tage verschoben auf den 5. April. Das teilte Blumbergs Stadtpfarrer Karlheinz Brandl am Mittwoch mit. Dies habe der Erzbischof Stephan Burger wegen der Corona-Krise am Dienstagabend für die ganze Erzdiözese Freiburg angeordnet.

Für die Gläubigen in den acht Pfarreien verlängert sich damit die Zeit, in der sie wählen können, um zwei Wochen. Gewählt werden kann wegen der Corona-Epidemie nur per Brief und online. Die Frist für die online-Wahl wurde bis Freitag, 3. April, um 18 Uhr verlängert. Anträge für die Briefwahl können bis Mittwoch, 1. April, im Pfarrbüro in Blumberg gestellt werden, Telefon 07702/ 24 21. Die Abgabefrist für die Briefwahl endet am 5. April um 12 Uhr. Bis dahin müssen die Briefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel in den Briefkasten des Blumberger Pfarrbüros eingeworfen werden.

Für die gut 4600 Gläubigen der katholischen Seelsorgeeinheit St. Andreas sind die diesjährigen Pfarrgemeinderatswahlen die letzten dieser Art. Vieles wird sich in den nächsten Jahren ändern, das vom Freiburger Erzbischof Stephan Burger vorgegebene Projekt Pastoral 2030 sieht künftig nur noch 40 große Einheiten in der gesamten Erzdiözese Freiburg vor, darunter zwei im Schwarzwald-Baar-Kreis. Und in dieser Situation finden die Pfarrgemeinderatswahlen erstmals nicht mehr an der Urne statt, abgestimmt wird nur noch per Briefwahl oder online. Die Zahl der Sitze im Pfarrgemeinderat wurden von bisher 24 auf 16 reduziert, darum bewerben sich elf Frauen und Männer auf einem gemeinsamen Stimmzettel.

Die Pfarrei St. Nikolaus in Achdorf organisiert wie das letzte Mal eine Listenwahl, wo alle wählbaren Frauen und Männer notiert werden können. Achdorf hat wie jede andere Pfarrei zwei Sitze im Pfarrgemeinderat.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten des gemeinsamen Stimmzettels:

Blumberg: Ekkehard Faller, 64 Jahre, Diplom Ingenieur, ledig, Pfarrgemeinderatsvorsitzender seit fünf Jahren, Kommunionhelfer, Mesner, Wortgottesdienstleiter, von 1990 bis 2000 Pfarrgemeinderat;

Patrick Kaupp | Bild: Birgit Greif

Fützen: Ursula Arlt, 53 Jahre, Betriebsassistentin, verheiratet, 2 Kinder, seit 15 Jahren im Pfarrgemeinderat, Stiftungsrat, Mitglied in der Schola Fützen, Lektor; Doris Zolg, 46 Jahre, Hausfrau, verheiratet, 2 Kinder;

Ursula Arlt | Bild: Birgit Greif

Doris Zolg | Bild: Birgit Greif

Hondingen: Bernhard Fetscher, 45 Jahre, Gewerbeschulrat, verheiratet, 5 Kinder, seit 2005 im Pfarrgemeinderat, Lektor und Kommunionhelfer; Karin Schwenk, 54 Jahre, Hausfrau, verheiratet, 1 Kind, seit 2000 im Pfarrgemeinderat, Lektor und Kommunionhelfer, Mitglied im Kirchenchor Riedböhringen-Hondingen;

Bernhard Fetscher | Bild: Maria Fetscher

Karin Schwenk | Bild: Malena Schwenk

Riedböhringen: Birgit Greif, 53 Jahre, Hausfrau, verheiratet, 4 Kinder, seit 5 Jahren im Pfarrgemeinderat, Chorleiterin des Kirchenchors Riedböhringen-Hondingen, Organistin; Janina Weinmann, 21 Jahre, Studentin, ledig, Ministrantenbeauftragte, Lektorin; Diana Weißhaar, 39 Jahre, Hauswirtschaftskraft, verheiratet, 2 Kinder, Mitglied im Kirchenchor Riedböhringen-Hondingen;

Birgit Greif | Bild: Sarah Greif

Janina Weinmann | Bild: Anita Weinmann

Diana Weißhaar | Bild: Birgit Greif

Riedöschingen: Kornelia Bader, 59 Jahre, Assistentin Architektur, 3 Kinder, seit 5 Jahren Pfarrgemeinde- und Stiftungsrat, in der Vorstandschaft bei KfD und Kirchenchor Riedöschingen; Bertram Sutter, 45 Jahre, Maler und Lackierer, verheiratet, 3 Kinder, seit 10 Jahren im Pfarrgemeinderat, Lektor, Mitglied im Kirchenchor Riedöschingen

Kornelia Bader | Bild: privat