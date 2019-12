Der Schwarzwaldhof in Blumberg Blumberg bemüht sich erfolgreich um Qualität seiner Fleisch- und Wurstwarenprodukte wie den Schwarzwälder Schinken, was jährliche Auszeichnungen beweisen. Dabei liegt der Geschäftsführung und dem Führungsteam auch die Gesundheit der Mitarbeiter am Herzen. Von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg wurde das Unternehmen mit dem Siegel „Gesundes Unternehmen“ ausgezeichnet, teilt der Schwarzwaldhof mit. Es steht für nachhaltiges Gesundheitsmanagement.

Blumberg Die Beschäftigten des Schwarzwaldhofs in Blumberg erhalten 5,2 Prozent mehr Lohn Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwarzwaldhof ist nach eigenen Angaben das erste Unternehmen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und das dritte Unternehmen in ganz Baden-Württemberg, das sich für diese Auszeichnung qualifiziert hat. „Wir gratulieren der Geschäftsführung und allen Beschäftigten. Besonders bedanke ich mich bei der Unternehmensleitung, die voll hinter diesem Qualitätsprozess steht und vorbildlich das Betriebliche Gesundheitsmanagement vorantreibt“, so Harald Rettenmaier, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, bei der Übergabe des Zertifikats.

Blumberg Blumberger Schwarzwaldhof steigt sich selbst aufs Dach Das könnte Sie auch interessieren

„Gesunde Mitarbeiter fühlen sich wohl, sind fit, leistungsfähig und belastbar. Es lohnt sich, für das eigene Unternehmen hierfür rechtzeitig die Weichen zu stellen“, betont Andreas Göhring, Geschäftsbereichsleiter Produktion. „Wir betreiben das Betriebliche Gesundheitsmanagement nicht um eine Urkunde zu bekommen, sondern wir wollen das in unserem Unternehmen leben“, wird Andreas Pöschel, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb, Marketing und Verwaltung, zitiert.

Umfassendes Audit

Der Schwarzwaldhof musste sich für das Siegel einem umfassenden Audit von einer externen Prüfstelle unterziehen. Unter anderem wurde geprüft, ob das Betriebliche Gesundheitsmanagement, kurz BGM, systematisch umgesetzt wird, also ob ein im Unternehmen verankerter Prozess dazu vorhanden ist. Ebenfalls wurde die Mitarbeiterbeteiligung unter die Lupe genommen und geprüft, ob das BGM Teil der Unternehmensstrategie ist, Ressourcen dafür eingesetzt werden und ein BGM-Beauftragter in der Firma vorhanden ist.