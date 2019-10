Die Ausbildungsvergütungen steigen in allen Ausbildungsjahren um 70 Euro, teilt die Arbeitnehmervereinigung mit. „Das nenn ich mal Sozialpartnerschaft im positiven Sinne“, so der Singener NGG-Geschäftsführer Claus-Peter Wolf. „Trotz wirklich harter Verhandlungen, ist es uns gelungen, ein für beide Seiten gutes Ergebnis zu erzielen“. Ab dem 1. November steigen die Löhne und Gehälter um 3,0 Prozent. Gleichzeitig erhöhen sich die Ausbildungsvergütungen in allen Ausbildungsjahren um 70 Euro. Eine weitere Erhöhung der Entgelte um 2,2 Prozent erfolgt zum 1. Januar 2021. Der Tarifvertrag kann erstmals zum 31. Oktober gekündigt werden.

„Mit diesem Abschluss haben wir ein klares Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Standort Blumberg gesetzt. Vor allem die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 70 Euro auf nunmehr 915 Euro im ersten, 1.040 Euro im zweiten und 1.155 Euro im dritten Ausbildungsjahr steigert die Attraktivität einer Berufsausbildung bei Schwarzwaldhof und ist ein gutes Signal“, so Wolf.