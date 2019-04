von Reiner Baltzer

Aufführungen des Theaterteams vom SV Fützen sorgen stets für ein ausverkauftes Haus und beste Unterhaltung. Die Buchberghalle war wieder Ort des Geschehens, wo es hieß: "Alles was das Herz begehrt", ein Theaterstück in drei Akten mit allen seinen Wirren und Geschehnissen, mit Komik und Hinweisen auf das wahre Leben.

Das Ehepaar Maria und Heinz Schmoller (Manuela Gleichauf Balukcic und Andreas Keller) bespricht die Lage mit Bestatter Kasimir Strunsel (rechts) (Andreas Palka). | Bild: Reiner Baltzer

Dargeboten von acht glänzend aufgelegten Darstellerinnen und Darstellern des Sportvereins, begann die Geschichte in der guten Stube des Hauses Schmoller, einer Schreinerfamilie mit vorerst strenger Hierarchie. Maria Schmoller (Manuela Gleichauf-Balukcic), Hausfrau und Mutter, machte brav ihren Haushalt, der nach Ansicht des Hausherrn und Schreinermeisters Heinz (Andreas Keller) so ganz nebenbei erledigt werden konnte. Im Laufe der Jahre hat Maria ihre Lieben, dazu gehören neben ihrem Heinz auch ihre Tochter Betty (Verena Basler), sowie Opa Viktor Schmoller (Edgar Basler) und Oma Else (Sabine Gruber), verwöhnt und verhätschelt und die Lieben nutzten die Situation weidlich aus.

Mutter Maria verwöhnt die Familie

Im Hause Schmoller ging alles seinen gewohnten Gang. Maria bediente ihre Lieben von hinten und vorn, ertrug die Launen des Hausherrn, musste mit Opa, dem alten Ekel, wie ihn Oma bezeichnet, auskommen und verwöhnte die Tochter. Die Oma spielte die beleidigte Leberwurst und Schreinergeselle Hannes Pawellke (Keven Harnest), ein netter Mensch mit gesundem Menschenverstand, erschien und versuchte, Ordnung in das Chaos zu bringen. Es ging so lange alles gut, bis bekannt wurde, dass es um die Schreinerwerkstatt nicht zum besten steht. Heinz wollte sich auch als Bestatter versuchen, hätte dafür aber einen Kredit aufnehmen müssen.

Blumberg Kurt Gleichauf gibt Vorsitz beim Musikverein Fützen ab Das könnte Sie auch interessieren

Dagegen muckte Maria auf, und es kam zum Krach im Hause Schmoller. Das Ehepaar tauschte die Rollen, was einerseits das Unternehmen aus den roten Zahlen brachte, nachdem Maria den Laden führte, andererseits brach der Haushalt zusammen, nachdem Heinz diese Aufgaben übernommen hatte. Ein nie dagewesenes Durcheinander nahm seinen Lauf. Der Bestatter Kasimir Strunsel (Andreas Palka) erschien, nachdem ihm klar wurde, dass frischer Wind im Unternehmen herrschte, da Maria das Kommando übernommen hatte. Er baggerte zuerst Maria an, die gern mit ihm kokettierte und sich beraten ließ. Dann suchte er die Verbindung zur Sekretärin Luise Brandner (Steffi Palka) und gewann sie in jeder Hinsicht für sich. Nachdem sich alle Beteiligten ihrer Lage bewusst wurden, kamen alle zur Einsicht.

Blumberg Randenaufstieg B 314 bei Blumberg: Die Polizei kontrolliert regelmäßig Das könnte Sie auch interessieren

Heinz und Maria tauschten wieder die Aufgabengebiete, Betty hörte auf, die verwöhnte Tochter zu spielen, Hannes und Kasimir hatten ihren Weg in die Familie gefunden. Nur Oma und Opa grummelten hin und wieder vor sich hin, und Opa Viktor nahm gerne einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Der Applaus war allen Beteiligten gewiss. Viel zu lachen gab es in vielen Szenen. Die Zuschauer anerkannten die großartige Leistung der Darsteller. Markus Röthenbacher vom SV Fützen ehrte Sabine Gruber für 30-jährige Mitgliedschaft in der Theatergruppe.

Blumberg Großes Interesse an der Blumberger Antennenanlage Das könnte Sie auch interessieren