von Gernot Suttheimer

Fützen (gs) Beim Musikverein Fützen ging am Samstagabend eine Ära zu Ende. Kurt Gleichauf gab sein Amt als Vorsitzender nach 26 Jahren ab. Der Verein wird jetzt von einem gleichberechtigten Team geleitet. Zu Stefanie Palka und Christoph Zeller, die 2020 erneut zur Wahl anstehen, kommt neu Janine Gleichauf hinzu. Hanna Basler folgt Andrea Gut als Kassiererin nach. Laura Ringwald ist neue Beisitzerin.

22 öffentliche Auftritte

Der scheidende Vorsitzende Kurt Gleichauf blickte auf 22 öffentliche Auftritte, darunter zwei Konzerte, zurück. Der Konzertabend in der Buchberghalle am 24. November sei eine rundum gelungene Sache mit großer Resonanz gewesen. Die zweite Teilsanierung des Proberaums konnte weitgehend abgeschlossen werden. Es wurden eine neue Heizung und Beleuchtung eingebaut. Die Uniformen hängen jetzt in neuen Schränken im Werkraum der Schule.

Fützen Musikverein Fützen ehrt Kurt Korhummel für 50 aktive Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Jugendversammlung am Freitagabend wurden Dennis Frank zum Vorsitzenden, Sebastian Wilhelm zum Schriftführer und Antonia Gleichauf zur Kassierin gewählt.

Bei den 57 Gesamtproben lag der durchschnittliche Besuch bei 69 Prozent. Hier sieht Kurt Gleichauf ein Potential nach oben. Insgesamt umfasst der Musikverein Fützen 78 Aktive und 45 Passive. Voller Dank blickte er auf die 26 Jahre seiner Amtszeit mit nur zwei Dirigenten Karl-Heinz Hübl und Carolin Gleichauf zurück. Besonders stolz ist er auf die Musikalische Früherziehung. Die Anwesenden ehrten den scheidenden Vorsitzenden Kurt Gleichauf mit lang anhaltendem Beifall im Stehen.

Nachfrage nach Auftritten auswärts

Dirigentin Carolin Gleichauf baut auf die Familienangehörige und Freunde der Aktiven. Im November ist ein Doppelkonzert geplant. Nach der Freude über die Bronzenen Jugendleistungsabzeichen hofft sie nun auf Silber und Gold. Die Nachfrage nach auswärtigen Auftritten zeige, dass die Fützener Kapelle gut ankomme. Am kommenden Samstag spielt sie in Blumegg. Andrea Gut gab zum letzten Mal einen ausführlichen Bericht über die Kassen der Jugendkapelle und der Erwachsenen. Während der Nachwuchs ein Plus in der Kasse erzielte, machte der Gesamtverein wegen der Anschaffung neuer Instrumente ein Minus. Renate Günthner bescheinigte der Kassiererin eine sehr sorgfältige Kassenführung.

Blumberg Bayrischer Abend des Musikvereins Fützen ein Renner Das könnte Sie auch interessieren

Schriftführerin Linda Scherer ließ die vergangenen Aktivitäten Revue passieren. Die Kapelle trat in Schwaningen, Lembach, Degernau, Mauchen und Wolterdingen auf. Ortsvorsteher Georg Schloms dankte dem Verein im Namen der Bevölkerung für sein kulturelles Angebot. Kurt Gleichauf sei stets überzeugend aufgetreten. Dieser erklärte, es sei nicht einfach gewesen, eine Nachfolge für die Kassiererin zu finden. Mit viel lobenden Worten wurden Andrea Gut und Kurt Gleichauf von Stefanie Palka verabschiedet.

Kurt Gleichauf Bild: Susanne Freitag | Bild: Susanne Freitag