Beim unsachgemäßen Hantieren mit einer explosiven Substanz in einer Blumberger Kellerwohnung kam es zu einer Explosion, durch die ein 30-jähriger Mann an der Hand schwer verletzt wurde. Nach der Verständigung des Notrufes wurde der Mann sofort von den mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften behandelt und später mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Handchirurgie gebracht, teilte die Polizei gestern mit.

Das Unglück geschah um 13 Uhr

Der Vorfall habe sich um 13 Uhr ereignet, in der Folge dessen kam es zu einem mehrstündigen Einsatz von Kräften des Polizei und der Feuerwehr. Nach Informationen des SÜDKURIER war der vom Burbacher Weg abzweigende Rempenweg am Sonntag stundenlang gesperrt.

Um was für ein explosives Material es sich gehandelt habe, könne der bisher noch nicht sagen, erklärte Polizeipressesprecher Dieter Popp. Am Montag habe er die Kollegen, die vor Ort waren, nicht erreicht. Deshalb hätten sie auch keine Pressemitteilung veröffentlicht. Auch der gesamte Ablauf des Unglücks ist offensichtlich noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern laut Popp noch an.

Seitens der Polizei wurde der Vorfall offensichtlich als sehr ernst eingeschätzt. Vor Ort waren unter anderem der Kriminaldauerdienst sowie Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes (LKA) in Stuttgart. Die LKA-Experten mussten unter anderem abklären, ob gefährliches Material für die eingesetzten Kräfte von Polizei und Feuerwehr vorhanden war, so Pressesprecher Dieter Popp.

Der Einsatz war heikel

Der Einsatz war heikel, und er hatte eine Dimension, die weit über die Kellerwohnung, wo sich das Unglück ereignete hatte, hinaus ging. Um 14.15 Uhr wurde die Blumberger Feuerwehr wegen Gasgeruchs alarmiert. Mit zwei Fahrzeugen und elf Mann war die Wehr ebenfalls rund vier Stunden vor Ort, den Einsatz leitete der stellvertretende Kommandant Peter Frey.