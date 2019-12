Blumberg (blu) Ein „Gasalarm„ in der Kernstadt rief die Blumberger Feuerwehr am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Plan. Im Haus Raff am Marktplatz war gegen 14.30 Uhr ein Gasgeruch gemeldet worden, mit insgesamt vier Fahrzeugen, Martinshorn und circa 25 Mann rückten die Floriansjünger unter Kommandant Stefan Band als Einsatzleiter an.

Vor Ort entpuppte sich dann der vermeintliche Gasalarm als harmlos, schilderte Kommandant Band. Ein Anwohner habe zu Weihnachten einen Rasentrimmer erhalten und diesen gleich freudig im Haus getestet.

Die dabei entstandenen Benzin- und Abgasdämpfe habe eine Bewohnerin wahrgenommen und den Alarm ausgelöst.

Die Feuerwehrleute durchsuchten das Haus mit einem Gasmessgerät und belüftete das Gebäude dann, nachdem die Lage geklärt war. Im Einsatz waren auch Notarzt Christoph Damm und ein DRK-Team mit dem Rettungswagen.

Zweiter Einsatz diese Woche

Für die Blumberger Feuerwehr war es schon der zweite Einsatz in der Weihnachtswoche. Am Montag hatte eine starke Rauchentwicklung im Discounter Netto in der Blumberger Kernstadt fünf Fahrzeuge und 35 Mann auf den Plan gerufen. Auslöser war ein technischer Defekt gewesen.