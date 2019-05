Im Blumberger Gemeinderat bestehen zwei Klassen. Das wurde am Dienstag wieder einmal deutlich. Auf der einen Seite die Fraktionen, auf der anderen Seite der fraktionslose Stadtrat Hermann Zorbach. Als die CDU-Fraktion am Dienstag, 19 Tage vor der Kommunalwahl, zu einem Tagesordnungspunkt noch einen Antrag einbrachte, das Baukindergeld der Stadt nicht wie vorgeschlagen auszusetzen, erhielten der Bürgermeister und die anderen Fraktionen den Antrag vorab am Nachmittag.

Blumberg Gemeinderat setzt Bauplatzförderung für Familien in Blumberg aus Das könnte Sie auch interessieren

Der fraktionslose Stadtrat Hermann Zorbach erhielt den Antrag nicht vorab. Schlimmer noch: Als er sich ärgerte und erklärte, so könne man nicht miteinander umspringen, äußerte sich CDU-Fraktionssprecher Dieter Selig nicht.

Keine Entschuldigung

Dabei wäre es ein leichtes gewesen, sich zumindest zu entschuldigen und zu sagen, es tue ihm leid, er habe den Kollegen schlicht vergessen, so wie Selig dies dann auf schriftliche Nachfrage der Redaktion behauptete. Doch der streitbare Stadtrat Zorbach, der sich und auch anderen das Leben nicht immer leicht macht, ist manchen im Gemeinderat ein Dorn im Auge. Vor allem, um ihn auszugrenzen, dürfen in den Ausschüssen nur noch die ordentlichen Mitglieder reden. Dabei lebt Demokratie eigentlich gerade von der Vielfalt.