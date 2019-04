von Reiner Baltzer

Bei den Leichtathleten des TSC Blumberg steht die Renovierung der Leichtathletikanlagen im Werner-Gerber-Sportzentrum im Fokus der Planungen, wobei dies auch die Sportanlagen für den Spielbetrieb des TuS Blumberg betrifft. Die Leichtathleten des TSC Blumberg versuchen jetzt schon neue Wege zu gehen, um die Abteilung wieder für alle Sportlerinnen und Sportler attraktiv zu machen. So hat sich unter der Leitung des Lehrers Clemens Bohrer schon eine sehr engagierte Jugendgruppe gebildet.

Blumberg Leichtathletik ist in Blumberg vermehrt gefragt Das könnte Sie auch interessieren

Wie es in dieser Hinsicht weiter gehen wird, diskutierten die 25 anwesenden Mitglieder der Abteilung auf der Jahreshauptversammlung im Hotel "Hirschen" in Blumberg. Die Leitung der Hauptversammlung lag wiederum in den Händen von Schriftführer Robert Eichler. Er hoffe bis zu den Neuwahlen im nächsten Jahr ein schlagkräftiges Vorstandsteam zusammen zu bekommen, machte er den Mitgliedern deutlich. Es sei jetzt an der Zeit, durch Taten zu beweisen, dass es mit den Leichtathleten aufwärts gehe, ergänzte er.

Blumberg Blumberger Leichtathleten wollen Jugend fördern Das könnte Sie auch interessieren

Bereits angedacht sei eine Kooperation Schule/Leichtathleten, sagte Jugendtrainer Clemens Bohrer. Er habe in der Realschule einige leistungsstarke Jugendliche, die gefördert werden sollten. Das Neumitglied Roland Baumann machte die Mitglieder mit seinen Ideen für die sportliche Entwicklung der Abteilung vertraut. Ideen, die hoffen lassen, wieder ein attraktiver Verein auf verschiedenen Ebenen zu werden. Zu Wort kamen dann die Übungsleiter, die über den Zustand ihrer Bereiche berichteten. Das Projekt "Zukunft TSC-L" ist das große Anliegen der Leichtathleten. Robert Eichler hielt einen Ausblick auf die kommende Sportsaison. Er freute sich, dass Kassierer Adrian Schneider einen kleinen Überschuss erwirtschaften konnte. Schneider wurde eine tadellose Kassenführung bescheinigt.