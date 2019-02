von Reiner Baltzer

Leichtathletik ist in Blumberg wieder im Kommen. Das zeigte sich am Freitag bei der Sportabzeichenverleihung im Hotel "Hirschen" in Blumberg. Robert Eichler und Michael Urbanke von den Leichtathleten des TSC Blumberg verliehen 35 Sportlerinnen und Sportlern die Sportabzeichen sowie 18 Mehrkampfabzeichen, zwölf Walking- beziehungsweise Nordic-Walking Abzeichen, sechs Laufabzeichen und ein Marathonlauf-Abzeichen. Zur Freude der Verantwortlichen waren darunter auch sieben Nachwuchssportler im Alter zwischen zehn und 17 Jahren.

Aber auch die ältere Garde ging wieder erfolgreich an den Start. Älteste Sportlerin ist Klara Eichler, die im Alter von 81 Jahren zum 45 Mal angetreten war. Roland Baumann, Edwin Gottwalt, und Walter Bumiller werden in diesem Jahr alle 80 Jahre. Die Seniorinnen und Senioren, viele darunter über 70 Jahr alt, sind noch voller Elan und wollen weiterhin ihre Fitness unter Beweis stellen. Edwin Gottwalt und Lothar Schreiber wurden bereits in einer Feierstunde im neuen Schloss beim Kultusministerium in Stuttgart ausgezeichnet.

Die beiden Leichtathleten haben bereits 45 mal die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllt. Mit Dirk Schafran, Jürgen Feller, Michael Urbanke und Klara Eichler wurden Urgesteine der Leichtathletik mit dem Sportabzeichen in Gold mit Zahl geehrt. Das Durchschnittsalter der Athletinnen und Athleten liegt bei 50 Jahren. Wer also regelmäßig Sport betreibe, vor allem in den Leichtathletikdisziplinen, werde einfach älter als andere, schmunzelten einige der älteren Semester.

Robert Eichler versetzte die Anwesenden immer wieder in Erstaunen, als er die guten Ergebnisse bei der Sportabzeichenausgabe bekannt gab. Die Prüfer für die Lauf- und Sportabzeichendisziplinen, kämen aus den eigenen Reihen. Bevor es schließlich zum gemütlichen Teil des Abends überging, ergriff das Neumitglied Roland Baumann das Wort. Er sprach sich für die Sanierung des Werner-Gerber-Sportzentrums mit seinen Anlagen aus und machte deutlich, dass man dabei zusammen mit der Stadt Blumberg auf einem guten Wege sei.