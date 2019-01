Südbaar (blu) Franz Schuhmacher, von 1996 bis 2006 Landtagsabgeordneter für den WahlkreisTuttlingen/Donaueschingen, feiert heute, am 5. Januar, in Spaichingen seinen 80. Geburtstag. Er zählt zu den Menschen, die Spuren hinterlassen haben, ihm lagen die Gemeinden der Südbaar genauso am Herzen wie die Orte im Landkreis Tuttlingen, in dem er selbst lebt.

Und die damals geknüpften freundschaftlichen Verbindungen bestehen noch immer. Das zeigen unter anderem die zahlreichen Einladungen bis nach Donaueschingen, Blumberg, Hüfingen und Bräunlingen, die er, oft mit seiner Ehefrau Hilde Schuhmacher, gerne wahrnimmt, wenn es passt.

Die Frage, wie es ihm gehe, beantwortet er so: "Ich bin zufrieden: Man muss froh sein, wenn man jeden Tag aufsteht kann und eine Struktur hat." Franz Schuhmacher hat Struktur, das wurde während seiner zehnjährigen Tätigkeit als Abgeordneter wiederholt deutlich.

Azapft is, von links Abteilungskommandant Joachim Schelb, dahinter Stadt- und Ortschaftsrat Edgar Blessing, Achdorfs Ortsvorsteher Hans-Peter Mess, Bürgermeistre Markus Keller, ARthur Welte von der Fürstenberg-Brauerei, der frühere Landtagsbageordnete Franz Schuhmacher und eine Dame. Bild: Birgit Lutz | Bild: Birgit Lutz

Er kannte sich in den Stuttgarter Ministerien aus, schrieb Dutzende von Anträgen für Fördergelder, ganz besonders für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), von dem der Raum Blumberg gleich mehrfach profitieren konnte, unter anderem beim Umbau der Gemeinschaftshäuser Nordhalden in die Dorferlebnisscheune und Epfenhofen in das Bürgerhaus Biesental. Seine Verdienste für Blumberg würdigte die Stadt beim Neujahrsempfang 2006 in der neuen Sporthalle, als sie ihm die Bürgermedaille verlieh.

Bürgermedaille der Stadt Blumberg

Sein Unternehmen in der Metallbranche führt sein Sohn Stefan, doch täglich ist er noch im Betrieb, aber nicht um reinzureden. Franz Schuhmacher ist ein Mensch, dem andere Respekt zollen. Seine langjährige Mitarbeiterin Javorka Pek schätzt an ihm seine liebevolle und einfühlsame Art und die große Lebenserfahrung. "Er ist ein Mensch, den man ansprechen kann, zu ihm kann jeder kommen." Das weiß auch Blumbergs früherer Hauptamtsleiter und jetziger Bürgermeister von Herdwangen-Schönach, Ralph Gerster. Er hat Schuhmacher eingeladen, beim Neujahrsempfang der Gemeinde die Neujahrsrede zu halten.

Foto v.l. Franz Schuhmacher (ehem. MdL), Albert Meier (Jubilar), Michael Steinemann (CDU-Bezirksgeschäftsführer). | Bild: CDU Bezirksverband Südbaden