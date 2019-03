Am 28. Februar 1982 wurde in Deutschland Fernsehgeschichte geschrieben. Allerdings keine erfolgreiche. An diesem Tag wurde die erste 3-D-Sendung ausgestrahlt, die Brillen aus Pappe mit rot-grünen Sichtfolien zu einem riesigen Verkaufsschlager machten. Denn die brauchte es, um dreidimensionales TV erleben zu können. Die Nachfrage nach den Pappbrillen war dermaßen groß, dass sich sogar Schlangen vor Optikerläden bildeten. Doch der Hype war nur von kurzer Dauer, die Sendung mit den damaligen TV-Stars Ingrid Steeger und Ruhrpott-Kabarettist Jürgen von Manger alias Adolf Tegtmeier floppte. "3D – oh weh!" urteilen die Zeitungen anderntags über den "groß angelegten Mummenschanz".

Martin Zimmermann, Chef von imsimity, zeigt die Sauschwänzlebahn Cardboard. | Bild: Holger Niederberger

Heute dagegen funktionieren 3-D-Effekte viel besser. Zum Beispiel mithilfe sogenannter Cardboards. Eine Cardboard ist nichts anderes als eine Halterung aus Karton, die aus dem Smartphones eine Virtual-Reality-Brille macht. Nur für viel weniger Geld. Bei der Museumsbahn ist man auf den neuen Technikzug aufgesprungen und hat zusammen mit dem St. Georgener Unternehmen imsimity eine Sauschwänzlebahn Cardboard entwickelt. Dafür wurde die Museumsbahn während der Fahrt von außen mit einer 360-Grad-Kamera aufgenommen, dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Gefilmt wurde aber auch in den Waggons. Herausgekommen ist ein vierminütiger Fahrspaß, bei dem man tatsächlich meint, in der historischen Museumsbahn zu sitzen und die Landschaft an sich vorüberziehen zu sehen. Martin Zimmermann, Chef von imsimity, verspricht einen "ganz neuen Zugang" zu einer Fahrt mit der Sauschwänzlebahn.

Der Visionär kann sich einige weitere Möglichkeiten vorstellen, die Wutachtalbahn vor allem für jüngere Besucher attraktiver zu machen. Entlang des Eisenbahnlehrpfads könnten zum Beispiel an einem Viadukt Zusatzinformationen hinterlegt werden, die mit dem Handy über einen QR-Code oder über Objekterkennung abrufbar sind. Erklärungstafeln 4.0 sozusagen.

Die Cardboard gibt's am Fahrkartenschalter in Blumberg-Zollhaus oder Weizen. Außerdem besteht die Möglichkeit, sie im Online-Shop der Sauschwänzlebahn für 4,50 Euro zu bestellen: http://www.sauschwaenzlebahn.de

