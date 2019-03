Zollhaus – Am Bahnhof Blumberg-Zollhaus entsteht zur Zeit der Spielplatz der Bahnbetriebe Blumberg. Kinder können sich dort künftig an drei Kombi-Geräten austoben, schildert Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg: auf einer Lok mit Wagen, an einem Spielturm mit Rutsche und Klettereinsatz sowie auf einer Schaukel mit mehreren Einsätzen. Brinkmann ist zuversichtlich, die Kosten von geschätzten 50 000 Euro einhalten zu können. Rund 25 000 Euro erwartet er aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes Baden-Württemberg, 10 000 Euro kamen über ein Crowfunding der Volksbank zustande, so dass die Bahnbetriebe noch für 15 000 Euro aufkommen müssen.

Der Spielplatz ist Teil eines Gesamtkonzepts, mit dem das Umfeld des Bahnhofs aufgewertet und so attraktiver werden soll. Das Angebot richtet sich an bahnfahrende Familien gleichermaßen wie an die gesamte Bevölkerung. Die Spielgeräte stammen von der Firma Kompan, den Tiefbau erledigt die Firma Walter Merz aus Riedböhringen. Die Arbeiten für den Spielplatz sollen in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein, sagt Brinkmann.

In fünf Wochen ist Saisonstart

In gut fünf Wochen ist dann Saisonstart für die Sauschwänzlebahn. Das Team der Bahnbetriebe hat bis dahin noch viel zu tun. An der Strecke sei noch einiges zu erledigen, erklärt Geschäftsführer Christian Brinkmann, auf Gleis 2 stehe bereits eine Stopfmaschine.

Eine Änderung betrifft das Catering: Die Bahnbetriebe Blumberg, die in den letzten beiden Jahren schon das Catering im Zug übernommen haben, werden dies nun auch an beiden Bahnhöfen und entlang der Strecke übernehmen, so Brinkmann. Am Bahnhof Blumberg habe die Familie Damm ihr Engagement in ihrem Kiosk beendet, am Bahnhof Weizen ende das Angebot von Susanne Pluhatsch vom Gasthaus "Sonne" in Weizen. Für diese Saison gebe es am Bahnhof eine bauliche Interimslösung.

Zum Thema Personal für das Catering sagte Brinkmann, Claudia Ponzetta, die das Catering im Panoramabad betreibe, sei mit ihrem Team zu den Bahnbetrieben gestoßen.

