Für insgesamt 33 ABC-Schützen beginnt der Ernst des Lebens an den drei Grundschulen in den Blumberger Stadtteilen. Das teilte die Riedöschinger Rektorin Angelika Sitte mit, die auch die anderen beiden Grundschulen kommissarisch leitet. Von den 33 Kindern besuchen 13 die Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen, wo auch die Kinder aus dem Achdorfer Tal unterrichtet werden: Zwölf Kinder kommen auf die Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen, zu deren Einzugsgebiet auch Hondingen, Kommingen sowie Nordhalden und Neuhaus gehören.

Acht Schüler in Fützen

Acht Schüler beginnen an der Grundschule Fützen, die auch die Kinder aus Epfenhofen besuchen. Alle drei Schulen kombinieren Klassen, in Riedböhringen und Riedöschingen werden aber die Fächer Deutsch und Mathematik jeweils getrennt unterrichtet. Die Lehrerausstattung sei so, dass sie das Pflichtprogramm anbieten könnten.

Riedöschingen: Die Frobenius-Thomsin-Schule hat jetzt 48 Schülerinnen und Schüler, vier mehr als im letzten Schuljahr. Die Klassen 1 und 2 sowie die Klassen 3 und 4 werden jeweils kombiniert unterrichtet. Lehrkräfte sind für die kombinierte Klasse 1/2 Simone Schelling und Rektorin Angelika Sitte, die Klasse 3/4 unterrichten Martina Baschnagel und Elisabeth Bulitta. Alt-katholische Religion unterrichtet Pfarrer Stefan Hesse. Bei Ausfällen unterstützt Tina Buche, die sich in der Erziehungszeit befindet, das Team.

Riedböhringen: Die Kardinal-Bea-Schule hat jetzt 48 Schülerinnen und Schüler, voriges Jahr waren es 51. Auch hier werden die Klassen 1 und 2 sowie die Klassen 3 und 4 jeweils kombiniert unterrichtet. Lehrkräfte sind für die kombinierte Klasse 1/2 Hadice Pfitzenmeier und Anita Weinmann sowie für die Klasse 3/4 Friederike Hettich und Waltraut Wetzel-Geyer. Katholische Religion unterrichtet Martina Gold.

Unterstützung erhält das Team durch die frühere Leipferdinger Grundschulrektorin Margret Riedlinger, die zweimal in der Woche ehrenamtlich Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche fördert, worüber Rektorin Sitte sehr dankbar ist. Bei Ausfällen stehen die pensionierte Riedböhringer Rektorin Waltraud Bader sowie die pensionierten Blumberger Rektoren Stefan Sosinski und Robert Bornhäuser zur Verfügung.

Fützen