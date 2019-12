Dem SMV-Team der Realschule und ihren Vertrauenslehrern ist Nachhaltigkeit wichtig. So verkauften die SMV-Schüler am Nikolaustag 250 Fair-Trade-Nikoläuse, die sie über den Weltladen in Donaueschingen bezogen hatten, teilt Vertrauenslehrer Lukas Glaser mit und betont: „Das Tolle an der Aktion war, dass die Schülerinnen und Schüler gerne bereit waren, etwas mehr für den Nikolaus zu bezahlen, da es sich um Fair-Trade-Nikoläuse handelt“. Unser Bild zeigt die Schüler und SMV-Mitglieder Johannes Götz, Lennart Föhrenbacher, Lorena Hensler und Hannah Parschau, die zusammen mit den SMV-Lehrern Lukas Glaser und Julian Körber 250 Nikoläuse mit persönlichen Wunschzetteln versehen haben. Bild: Lukas Glaser