von Hans Herrmann

Beim TuS Blumberg fiel die Bilanz für das traditionelle Hallenturnier am Sonntag in der Eichbergsporthalle durchweg positiv aus. "Es lief alles wie am Schnürchen. Vom zehnköpfigen Serviceteam bis zur Turnierleitung machten alle einen guten Job," zeigte sich die Organisationsleiterin und Schriftführerin Daniela Werner mit der Veranstaltung sehr zufrieden. In der Küche brachte die ehemalige Blumberger Gastronomin Maria Hörenz ihre Erfahrung ein.

Blumberg TuS Blumberg: Trainer Frank Berrer verlängert Das könnte Sie auch interessieren

Viel Autorität strahlte die Turnierleitung mit Robert Damm und Albert Schnell aus. Sie wurden von Daniela Werner tatkräftig unterstützt. Die Aktiven des DRK waren an der Spitze mit Gabi Wassmer bei den wenigen leichten Verletzungen immer zur Stelle. Bei der Siegerehrung durften sich drei Erstplatzierten über attraktive Geldpreise freuen. Der FSV Schwenningen 2 sicherte sich im Finale mit einem 4:2 Erfolg gegen den FC Paffenweiler den Tagessieg. Im Spiel um Rang drei setzte sich der FC Bonndorf am See mit 6:1 gegen die SG St.Georgen/Peterszell durch. Insgesamt waren 13 Mannschaften angetreten.

Blumberg Jahresabschluss des TuS Blumberg: Es herrscht Optimismus Das könnte Sie auch interessieren

Gastgeber TuS Blumberg verpasste um einen Punkt das Viertelfinale und kam auf Rang neun. "Wir konnten nicht in Bestbesetzung antreten und im entscheidenden Moment fehlte uns das nötige Glück, " sagte der Trainer Frank Berrer. Bei drei Niederlagen reichten ein 3:0 Erfolg gegen den FC Hüfingen, ein 1:0 Sieg gegen die FKB Villingen sowie ein 2:2 Remis gegen die SG St. Georgen/Peterszell nicht für mehr.

Blumberg Volleyballturnier des TuS Blumberg ein Renner Das könnte Sie auch interessieren

Auch der TuS-Vorsitzende Marco Hörenz zog ein positives Fazit. "Das Hallenturnier hat bei uns einen festen Platz und soll auch für die Zukunft erhalten bleiben."