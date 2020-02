Der Blumberger Schulcampus rückt näher. Doch bevor der Spatenstich erfolgt, muss der Gemeinderat eine grundsätzliche Voraussetzung klären: Wie soll der Verkehr in dem Campus, der alle vier Schularten der Kernstadt beinhalten wird, fließen? Erst wenn diese Frage geklärt ist, kann dann auch die bauliche Entwicklung entschieden werden.

Blumberg Für den Blumberger Schulcampus legt die CDU ein eigenes Verkehrskonzept vor Das könnte Sie auch interessieren

Klar ist: So wie bisher wird der Verkehr nicht funktionieren. Wenn Eltern ihre Kinder bis an die Schule fahren und in der Achdorfer Straße „kriminelle Wendemanöver“ vollführen, wie Bürgermeister Markus Keller es ausdrückt, würde das bei noch mehr Fahrzeugen zu einem noch größeren Verkehrschaos führen.

Elterntaxis reduzieren

Die Situation verbessern können etliche Eltern und ihre Kinder, wenn sie zu Fuß zur Schule gehen, was bei den Entfernungen in Blumberg durchaus machbar wäre. Doch ganz ohne Einbahnverkehr wird es wohl nicht funktionieren. Die CDU hat als erste Fraktion ein eigenes Konzept vorgelegt. Man darf gespannt sein, was von den anderen Fraktionen kommt.