Blumberg – Wenn der Gemeinderat am Donnerstag tagt, gibt es zwei Schwerpunkte. Zum einen wird der Haushaltsplan für 2020 eingebracht. Zum anderen geht es um den Feuerwehrbedarfsplan und die Frage, ob die Blumberger Wehr eine eigene Drehleiter erhalten soll.

Innerhalb der Feuerwehr geht die Diskussion schon länger, macht Kommandant Stefan Band in einem Zusatzschreiben deutlich. Die Notwendigkeit, ein Hubrettungsfahrzeugs (DLAK) zu beschaffen, wurde mit den Aufsichtsbehörden des Feuerwehrwesen im Landratsamt mit Kreisbrandmeister Florian Vetter sowie dem Regierungspräsidium Freiburg in Person mit Bezirksbrandmeister Claus Schlegel abgestimmt und geprüft. Nach der Bestätigung einer Notwendigkeit zur Anschaffung einer DLAK wurde dies in die Fortschreibung des Bedarfsplans 2016 aufgenommen. Dies habe Kreisbrandmeister Florian Vetter am 20. November 2018 schriftlich bekräftigt.

Die Stadt Blumberg werde bisher von der Feuerwehr Donaueschingen als nächstgelegener Gemeinde mit einer Drehleiter als Hubrettungsfahrzeug abgedeckt. Die DLAK Donaueschingen decke ebenfalls die Städte Hüfingen mit 129 Gebäuden und Bräunlingen mit 21 Gebäuden ab, bei denen die Drehleiter direkt alarmiert werde. Deshalb könne die Donaueschinger Drehleiter in Paralleleinsätzen gebunden sein. In so einem Fall werden die Drehleiter aus Bad Dürrheim oder VS-Schwenningen benötigt.

Die Anfahrtszeiten von Bad Dürrheim belaufen sich im Idealfall auf 21 Minuten reine Fahrzeit nach Blumberg Stadtmitte. VS-Schwenningen benötige 30 Minuten reine Fahrzeit nach Blumberg Stadtmitte.

Kommandant Band betont, Einsätze zur Menschenrettung nähmen zu, es zeichne sich eine weitere Steigerung ab. Die Zahl der Einwohner mit eingeschränkter Mobilität ist auch in Blumberg nicht unerheblich.

Hier kommt es vermehrt zu Einsätzen Tragehilfe Rettungsdienst. Auch zeitkritische aber dennoch schonende Einsätze könnten vermehrt vorkommen – gemeint seien Rettung aus Gebäuden, Höhen und Tiefen mit eventueller Wirbelsäulenverletzungen. Mit dem demographischen Wandel steige auch die Einwohnerzahl der Stadt Blumberg, die heute schon wieder über 10 000 Einwohner zähle.