Die Feuerwehr Blumberg benötigt eine eigene Drehleiter. Die Zahlen von Kommandant Stefan Band für den Gemeinderat sind deutlich. Die nächst stationierte Drehleiter in Donaueschingen ist schon zu weit entfernt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen zu erfüllen. Vorgegeben sind bei Menschenrettung zehn Minuten, die kürzeste Fahrzeit von Donaueschingen in die Raumschaft Blumberg beträgt 17 Minuten nach Riedböhringen und 19 nach Opferdingen. Sonst beträgt die Fahrzeit in die Kernstadt und alle Ortsteile mindestens 20 Minuten und damit doppelt so lange wie vorgegeben, bei Nordhalden mit 29 Minuten sogar fast das Dreifache. Die Einsätze der Blumberger Gesamtwehr liegen jährlich bei weit über 100, dieses Jahr waren es schon 108 Mal. Mit 288 Aktiven hat Blumberg nach Villingen-Schwenningen die zweitgrößte Wehr im Landkreis, hier herrscht dringend Handlungsbedarf.

Blumberg Blumberger Gemeinderat diskutiert über Drehleiter Das könnte Sie auch interessieren