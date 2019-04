von Hans Herrmann

Blumberg – Auf der Jahreshauptversammlung des TuS Blumberg war die Umgestaltung des Sportzentrums, wo der Hartplatz zu einer Rasen- oder Kunstrasenfläche in Eigenverantwortung verändert werden soll ein zentrales Thema. Nachdem der Vorsitzende Marco Hörenz ein mögliches Rasenprojekt inklusive Kostenplanung ausführlich vorgestellt hatte, wurde die Vereinsführung mit einem einstimmigen Votum für die weiteren Verhandlungen mit der Stadt Blumberg einschließlich dem Klären von Zuschussmöglichkeiten autorisiert.

Einstimmiges Votum der Mitglieder

Das zukunftsweisend Vorhaben ist für das neu gewählte Vorstandsteam in den kommenden zwei Jahren eine große Herausforderung. "Der Hartplatz gefährdet die Gesundheit unserer Spieler," brachte Trainer Frank Berrer die unzumutbaren Zustände auf den Punkt.

Auf der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde der gesamte Vorstand mit den Neuwahlen einstimmig bestätigt. Im geschäftsführenden Vorstand trägt das Quartett mit dem Vorsitzenden Marco Hörenz, dem zweiten Vorstand Andreas Prentki, der Schriftführerin Daniela Werner sowie dem Hauptkassierer Karsten Kurschat, der nach von der Versammlung bestätigten Satzungsänderung neu in der Geschäftsführung vertreten ist, die Verantwortung.

Vereinschef Marco Hörenz nannte einige gelungene Maßnahmen wie den Einsatz beim Street-Art-Festival oder die eigenen Hallenveranstaltungen sowie das Gewinnen neuer Sponsoren. Im vereinseigenem TuS Clubhaus müssen mit einer neuen Küche und Kühlzelle große Investitionen getätigt werden. Der zweite Vorsitzende Andreas Prentki zeigt sich von der sportlichen Entwicklung überzeugt. "Es fehlen zwar noch die Ergebnisse, doch das Team ist mit dem neuen Trainer Frank Berrer auf einem guten Weg." Sportliche Erfolge seien nur eine Frage der Zeit.

Jugendabteilung hat 110 Kinder

Jugendleiter Markus Reifenstahl stellte in seiner Abteilung eine erfreuliche Entwicklung fest. 110 Kinder jagen derzeit in fünf eigenen Mannschaften dem Ball hinterher. Er hob die erste gemeinsame Weihnachtsfeier in der Sporthalle sowie den positiven Prozess in der neu aufgestellten B-Jugend mit Trainer Stefan Knöpfle hervor. AH-Obmann Thomas Pfeiffer stellt sein Amt zur Verfügung, er will sich aber weiterhin für die Fußballoldies engagieren. Hauptkassierer Karsten Kurschat bilanzierte eine solide Kassenlage. Nach zehn Jahren wurde eine zeitgemäße Beitragserhöhung von der Versammlung einstimmig bestätigt.

Bei den Neuwahlen fanden alle Vorstandsmitglieder komplette Zustimmung. Heiko Zenner und Thomas Pfeiffer wurden für ihre langjährige Vorstandsarbeit verabschiedet. Mit zahlreichen Ehrungen fand die intensive Jahreshauptversammlung ihren Höhepunkt. In den Kreis der Ehrenmitglieder wurden mit Robert Damm, Albert Schnell und Jochen Wassmer gleich drei verdiente TuS-ler aufgenommen. Mit der silbernen Ehrennadel wurden Sascha Blank, Ali Sagin, Eugen Mildenberger,Hubert Hauser, und Volker Müller ausgezeichnet. Mit der goldenen Ehrennadel wurden folgende Mitglieder gewürdigt. Heiko Zabel, Alexander Zier, Christian Basler, Heiko Zenner, Marco Hörenz, Karsten Kurschat, Jörg Ludwig und Guido Klein.

