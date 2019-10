Das Firmengebäude von Wieländer und Schill im Tuninger Gewerbegebiet „Neue Wiesen“ liegt ideal: über Wiesen geht der Blick auf die Gemeinde Tuningen und auf die nahe gelegene Autobahn 81 von Stuttgart nach Singen. Die Räume sind großzügig dimensioniert, das beginnt beim Empfang mit einem geräumigen Kaffeebereich und setzt sich in den Abteilungen fort, alles wirkt freundlich, freundlich sind auch die Beschäftigten. In einem Großraumbüro arbeiten rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abteilungsübergreifend. Es herrscht eine ruhige Arbeitsatmosphäre, alle sind konzentriert. Hier werden neue Werkzeugprodukte für die Autoindustrie entwickelt und konstruiert, die Beschäftigten im Vertrieb schauen, wie sie die mehr als 110 Partner und Kunden in der ganzen Welt über die Produkte und neuen Entwicklungen informieren und die Produkte vertreiben können.

Das 1974 gegründete Unternehmen stellt Spezialwerkzeuge her, um bei den Fahrzeugen die Karosserie reparieren zu können. Dazu zählen zum Beispiel Fügetechnik (Schweißgeräte, Niettechnik), Trennen (Sägen und Bohrmaschinen). Das Tüfteln und ständige Optimieren liegt den Beschäftigten im Blut. Ihre Produkte sind weltweit gefragt und werden von den Automobilherstellern ausdrücklich empfohlen. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern, die die Reparaturleitfäden erstellen.

Manfred Bäurer Bild: Firma | Bild: Wieländer + Schill

Das Unternehmen Wieländer + Schill ist mit seinen 63 Beschäftigten ein Beispiel, weshalb Baden-Württemberg so auf seinen Mittelstand bauen kann. Es hat fast eine exklusive Stellung, macht Norbert Lay, einer der beiden Geschäftsführer mit Manfred Bäurer, deutlich. In ganz Deutschland gebe es keine Handvoll Betriebe, die Karosseriespezialwerkzeuge indem Umfang herstellten wie sie. Das Wort Stillstand kennt hier niemand, wer hier arbeitet, bringt sich jeden Tag voll ein.

In der Produktion werden Einzelteile, die andere Firmen anfertigen, zu den Karosseriespezialwerkzeugen von Wieländer + Schill zusammen montiert. Unter den Beschäftigten ist seit 1. März auch Buba Jaiteh, ein 21-jähriger Flüchtling aus Gambia. Seine Arbeitsbewilligung erhielt er erst, nachdem das Unternehmen ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag ohne Probezeit ausstellte. Er habe sich schnell eingearbeitet, schildert Geschäftsführer Manfred Bäurer. So ist er zum Beispiel in der Lage, ein Werkzeug mit 200 Einzelteilen weitgehend zusammenzubauen. X-Press ist ein handgeführtes Nietwerkzeug, das mit sechs Bar Eingangsdruck eine Press- oder Stanzkraft von neun Tonnen erzeugen könne.

Norbert Lay Bild: Firma | Bild: privat

Für die Beschäftigten ist klar: „Buba gehört zu uns“. Sein Kollege, der gelernte Kfz-Mechatroniker Manuel Martin, der die Produktionsleitung unterstützt, kickt mit Buba auch bei der SG Riedöschingen-Hondingen. Er nenne sie im Fußballverein „seine Familie“, schildert Martin. Dass Buba jetzt wieder zurück nach Italien soll, kann er nicht verstehen. „Dass ein Mensch, der wirklich gute Arbeit leistet, abgeschoben werden soll, finde ich vom deutschen Staat eine Frechheit.“ Denn: „Er kostet den Staat ja nichts mehr.“

Unterdessen nimmt die Unterstützung für Buba in der ganzen Region zu. Mit den Buchstaben „Er gehört zu uns“ bekundeten am Sonntag nach bisherigem Stand allein neun Mannschaften ihre Solidarität mit ihm. Und Thomas Schmidt, Präsident des Südbadischen Fußballverbands, will sich „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ für einen Verbleib von Buba Jaiteh einsetzen. Deshalb habe er am Wochenende auch den Integrationsbeauftragten Horst Kienzler als Beobachter zur SG Riedöschingen-Hondingen gesandt.