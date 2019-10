Die Solidarität mit Buba Jaiteh in Hondingen, der am 10. November abgeschoben werden soll, wächst. Der SV Hondingen, bei der der 21-jährige Gambier Buba Jaiteh mit zwei Kameraden die F-Jugend trainiert, und der FC Riedöschingen erfahren bei ihren Bemühungen unter dem Motto „Er gehört zu uns“ breite Unterstützung. Inzwischen haben schon mehrere hundert Menschen eine Aktion für den Verbleib von Buba Jaiteh unterschrieben.

„Mittlerweile haben alle örtlichen Fußballvereine Ihre Hilfe angeboten beziehungsweise sind schon dabei“, teilte Oliver Gilly, Vorstandsmitglied des SV Hondingen, dem SÜDKURIER mit, am Mittwoch, 23. Oktober, will Gilly das Thema auch auf der Vereinsbesprechung der Stadt Blumberg vorbringen.

Am Mittwoch will er zudem versuchen, die Fußballvereine im Bezirk Schwarzwald generell zu kontaktieren: „Alle Vereine haben hier Großartiges geleistet und viele haben, hatten oder können das selbe Problem wie wir bekommen“. Die Vereinsaktivitäten sollen dann unter dem Hashtag #Er gehört zu uns! veröffentlicht werden.

Auch der Präsident des Südbadischen Fußballverbands Thomas Schmidt will die Bemühungen für den Verbleib im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen, teilte Oliver Gilly mit.

Bei der Unterschriftenaktion gibt es auch in der Kernstadt die Möglichkeit, zu unterschreiben. Listen liegen in der Bäckerei Knöpfle in der Tevesstraße und im Edeka-Markt Schlesiger aus.

Unterstützung erhalten die Vereine und Verantwortlichen auch aus der Politik Das Büro des Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge (FDP) aus Villingen-Schwenningen und die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis hätten sich gemeldet und wollten sie unterstützen, teilte Oliver Gilly mit.